سان جيرمان يعادل رقما لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

رسّخ باريس سان جيرمان الفرنسي مكانته بين أندية الصفوة في القارة العجوز بعد بلوغه الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورغم خسارته أمس 2-3 أمام نظيره أستون فيلا في إياب الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية العريقة، فإن سان جيرمان تأهل إلى المربع الذهبي مستفيدا من فوزه ذهابا قبل أسبوع في باريس بنتيجة 3-1.

💪 باريس سان جيرمان يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الهزيمة في فيلا بارك ❤️💙#AVFCPSG 3️⃣-2️⃣ | #UCL pic.twitter.com/u0S9vmWYNw — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 15, 2025

وبات فريق العاصمة الفرنسية هو أكثر ناد أوروبي يبلغ نصف نهائي أمجد البطولات الأوروبية منذ عام 2020، إلى جانب ريال مدريد الذي تُوج باللقب مرتين في الفترة ذاتها.

ومنذ ذلك الحين، وصل باريس سان جيرمان إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة للمرة الرابعة بعد مواسم 2019-2020، 2020-2021 و2022-2023، وهو إنجاز لا يضاهيه فيه سوى ريال مدريد الذي يستقبل أرسنال الإنجليزي الليلة على ملعب سانتياغو برنابيو في إياب ربع النهائي.

وتفوّق سان جيرمان في هذا الأمر على عديد من أندية الصفوة في أوروبا، وفي مقدمتها مانشستر سيتي الذي بلغ نصف النهائي 3 مرات، وبايرن ميونخ الذي بلغ نصف النهائي مرتين، علما أن "العملاق البافاري" يستعد لخوض إياب ربع النهائي ضد إنتر ميلان.

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أما تشلسي الذي تُوج باللقب موسم 2020-2021، فلم يصل إلى نصف النهائي في أي نسخة أخرى، في حين بلغ برشلونة المربع الذهبي هذا الموسم وللمرة الأولى منذ نسخة 2018-2019، بينما فعل ليفربول وإنتر ميلان ذلك مرة واحدة فقط.

وعلّقت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية على ذلك بالقول إن "باريس سان جيرمان بات معتادا هذا الإنجاز الكبير، ولا شك أنه رسّخ مكانته ضمن عمالقة الكرة الأوروبية".

في الأثناء، بات باريس سان جيرمان أكثر ناد فرنسي يسجل أهدافا في نسخة واحدة بتاريخ دوري أبطال أوروبا.

وبهدفي المغربي أشرف حكيمي والبرتغالي نونو مينديز في شباك الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، ارتفعت حصيلة أهداف سان جيرمان إلى 30 هدفا في النسخة الحالية، وهي مرشحة للزيادة على اعتبار أنه تتبقى مباراتان أخريان للفريق على الأقل.

PSG have set a record for most goals scored by a Ligue 1 club in a single #UCL campaign (30) 🇫🇷⚽️ pic.twitter.com/rrCObqXXpj — LiveScore (@livescore) April 15, 2025

من جانبه، ساهم حكيمي في 7 أهداف مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في دوري الأبطال (سجل 2 وقدّم 5 تمريرات حاسمة)، وهو أعلى عدد من المساهمات التهديفية لمدافع في نسخة واحدة من البطولة الأوروبية العريقة منذ البرازيلي مارسيلو في موسم 2017-2018، وفق أرقام شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات والبيانات.

7 – ساهم أشرف حكيمي في 7 أهداف لباريس سان جيرمان هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا (سجّل هدفين وصنع 5)، وهو أعلى عدد من المساهمات التهديفية لمدافع في نسخة واحدة من البطولة منذ مارسيلو في موسم 2017/18 (7 أيضًا).تألق. pic.twitter.com/CFLlS94hit — OptaArabi (@OptaArabi) April 15, 2025

هذا وينتظر باريس سان جيرمان في الدور نصف النهائي المتأهل من موقعة ريال مدريد وأرسنال المقررة الليلة على ملعب سنتياغو برنابيو، علما أن الأخير فاز ذهابا في لندن بثلاثية نظيفة.