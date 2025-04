سان جيرمان يعادل رقما لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

رسّخ باريس سان جيرمان الفرنسي مكانته بين أندية الصفوة في القارة العجوز بعد بلوغه الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ورغم خسارته أمس 2-3 أمام نظيره أستون فيلا في إياب الدور ربع النهائي من البطولة الأوروبية العريقة، فإن سان جيرمان تأهل إلى المربع الذهبي مستفيدا من فوزه ذهابا قبل أسبوع في باريس بنتيجة 3-1.

وبات فريق العاصمة الفرنسية هو أكثر ناد أوروبي يبلغ نصف نهائي أمجد البطولات الأوروبية منذ عام 2020، إلى جانب ريال مدريد الذي تُوج باللقب مرتين في الفترة ذاتها.

ومنذ ذلك الحين، وصل باريس سان جيرمان إلى هذه المرحلة المتقدمة من البطولة للمرة الرابعة بعد مواسم 2019-2020، 2020-2021 و2022-2023، وهو إنجاز لا يضاهيه فيه سوى ريال مدريد الذي يستقبل أرسنال الإنجليزي الليلة على ملعب سانتياغو برنابيو في إياب ربع النهائي.

وتفوّق سان جيرمان في هذا الأمر على عديد من أندية الصفوة في أوروبا، وفي مقدمتها مانشستر سيتي الذي بلغ نصف النهائي 3 مرات، وبايرن ميونخ الذي بلغ نصف النهائي مرتين، علما أن "العملاق البافاري" يستعد لخوض إياب ربع النهائي ضد إنتر ميلان.

أما تشلسي الذي تُوج باللقب موسم 2020-2021، فلم يصل إلى نصف النهائي في أي نسخة أخرى، في حين بلغ برشلونة المربع الذهبي هذا الموسم وللمرة الأولى منذ نسخة 2018-2019، بينما فعل ليفربول وإنتر ميلان ذلك مرة واحدة فقط.

وعلّقت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية على ذلك بالقول إن "باريس سان جيرمان بات معتادا هذا الإنجاز الكبير، ولا شك أنه رسّخ مكانته ضمن عمالقة الكرة الأوروبية".

في الأثناء، بات باريس سان جيرمان أكثر ناد فرنسي يسجل أهدافا في نسخة واحدة بتاريخ دوري أبطال أوروبا.

وبهدفي المغربي أشرف حكيمي والبرتغالي نونو مينديز في شباك الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، ارتفعت حصيلة أهداف سان جيرمان إلى 30 هدفا في النسخة الحالية، وهي مرشحة للزيادة على اعتبار أنه تتبقى مباراتان أخريان للفريق على الأقل.

