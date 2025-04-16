موعد مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة، اليوم الأربعاء الموافق 16 من أبريل/نيسان الجاري، على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) معقل إنتر.

وتطلق صفارة بداية المباراة، الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت (19:00) بتوقيت غرينتش.

ويدير المباراة الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش.

قنوات البث المباشر لمواجهة بايرن ميونخ وإنتر ميلان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا:

beIN Sports HD 2 (تعليق خليل البلوشي)

TRT Spor HD

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

خطف إنتر ميلان فوزا في الوقت القاتل من بايرن ميونخ وتغلب عليه 2-1 مساء الثلاثاء الماضي بمباراة الذهاب.

ويتفوق بايرن ميونخ في المواجهات السابقة بين الفريقين بـ7 انتصارات مقابل 6 لإنتر، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل.