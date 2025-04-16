الاتحاد الألماني يحقق مع حارس ادعى الإصابة لسبب غريب

فتح الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء تحقيقا في إصابة مزعومة تعرض لها يوناس كيرسكين حارس مرمى أرمينيا بيليفيلد المنتمي للدرجة الثالثة والمتأهل لنهائي كأس ألمانيا خلال الفوز 2-صفر على فيكتوريا كولن في الدوري الأسبوع الماضي.

وسقط كيرسكين على الأرض دون أي تدخل من منافس في الدقيقة 69 يوم الأحد الماضي وتلقى العلاج واستغل ميتش كنيات مدرب أرمينيا الفرصة للتحدث إلى لاعبيه.

وقال أولاف يانسن مدرب فيكتوريا كولن، الذي طُرد بسبب احتجاجه على إصابة كيرسكين، بعد المباراة إن الحارس لم يكن مصابا وقام بذلك حتى يتمكن كنيات من التشاور مع لاعبيه ووصف الواقعة بأنها "غير رياضية".

وقال كنيات، الذي سيواجه فريقه شتوتغارت في نهائي كأس ألمانيا في 24 مايو/أيار، خلال مؤتمر صحفي إن تصرف الحارس يقع ضمن "منطقة رمادية" من اللوائح مضيفا أنه كان يستغل الموقف فقط.

وتابع "تعلمت مسألتين طوال هذه السنوات وهي أن الحكم يتخذ قراراته والمدرب يمتثل لها وأيضا المنطقة الرمادية من اللوائح … حتى نتمكن من استخدام المناطق الرمادية لصالحنا أيضا".

لكن وسائل إعلام ألمانية ذكرت أن متحدثا باسم الاتحاد الألماني اتصل بالمدرب لطلب تفسير للواقعة.

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ووفقا للوائح يتم علاج حارس المرمى من الإصابة على أرض الملعب على عكس اللاعبين الآخرين الذين يجب أن يغادروا الملعب للسماح باستمرار اللعب.