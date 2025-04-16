ماذا لو أعاد ديكلان رايس الكرة ضد ريال مدريد في البرنابيو؟

يتمنى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن يعيد لاعبه ديكلان رايس ما فعله أمام ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عندما يتواجه الفريقان مجددا غدا الأربعاء بالإياب في البرنابيو.

وسجل رايس هدفين من ركلتين حرتين في غضون 13 دقيقة قبل أن يضيف ميكيل مورينو هدفًا ثالثا رائعًا قبل الذهاب إلى السانتياغو برنابيو مساء الأربعاء.

وخاض الدولي الإنجليزي أكثر من 400 مباراة في مسيرته دون أن يُسجل أي ركلة حرة مباشرة.

وانتشر مقطع فيديو لرايس وهو يتدرب على تنفيذ الركلات الحرة استعدادا لمباراة الإياب.

وقبل المباراة، كشف دين سكوجينز، الخبير التكتيكي في صحيفة "صن سبورت"، عن سرّ روعة أداء رايس في أحدث حلقة من برنامج "تكتيكات مكشوفة".

وقال ردا على سؤال عن تألق ديكلان رايس ضد ريال مدريد إنه "لاعب من الطراز العالمي. تحدثنا سابقًا عن كيفية إهداره الأهداف مع منتخب إنجلترا. ضد ريال مدريد، لعب رايس في مركز هجومي متقدم، وحصل على مساحة أكبر، لكن لا يجب الاستهانة بعامل بوكايو ساكا".

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وأضاف "عاد جود بيلينغهام لمساعدة ديفيد ألابا في التعامل مع ساكا، لكن ذلك حرك خط الوسط جانبيا لصالح ريال مدريد، مما خلق مساحات لرايس للتقدم للأمام وتشكيل تهديد".

وعن تحدي رايس لمدرب الركلات الثابتة في أرسنال وتفضيله التسديد بدلًا من العرضية، أوضح سكوجينز أن "رايس قائد، وبرز في هذه المباراة أيضا للاعبين كلحظات سحرية. كانت هذه فرصةً وانتهزها، لو سددها فوق العارضة لما كان لها أي تأثير".

وأضاف "كثيرًا ما تُصبح مباريات كرة القدم آلية ومملةً لأن اللاعبين لا يرغبون في المخاطرة وإلقاء المسؤولية على عاتقهم، أجاد رايس ذلك ببراعة".

وتابع "رأينا برينان جونسون يمتنع عن تسديد ركلة الجزاء ضد ساوثهامبتون عندما كان بإمكانه إكمال ثلاثيته، سأل نفسه إن كان مسموحًا له، لكن ماثيس تيل سددها، لقد نفذ رايس الركلة الحرة، وأصبح اللاعب الرئيسي في فريق قوي جدًا".

ولفت سكوجينز "بصفتي لاعب كرة قدم هاويا متوسط ​​المستوى، أحكم على الهدف بناءً على: هل كان بإمكاني فعلها؟ لو أعطيتني 100 محاولة، ربما كنت سأسجل واحدة من كل 100 في الأولى، لكن بالنسبة للثانية لن أسجل حتى واحدة من كل مليون. لا أمل!".

Two special Declan Rice free-kicks 😍

Lautaro golazo 😮‍💨

Merino first-time finish 🎯@Heineken | #UCLGOTD pic.twitter.com/y8YpK7iC1e — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 8, 2025

وختم سكوجينز أنه "في الوقت الحالي، بالنسبة لأرسنال، موقعه هنا، هناك، في كل مكان. إنه لاعبان، وربما ثلاثة، في لاعب واحد. إذن، نعم، ميكيل أرتيتا يُخرج أفضل ما لديه".

وخلص "بعد فقدانه الكرة، يتراجع مع بارتي ويعود إلى موقعه، لكنهم يُطلقون عليه لقب "الحصان" لأنه لا يتوقف عن الجري. عندما ينقلب لظهير يمكنه التقدم أكثر في الملعب".