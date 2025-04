ماذا لو أعاد ديكلان رايس الكرة ضد ريال مدريد في البرنابيو؟

يتمنى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن يعيد لاعبه ديكلان رايس ما فعله أمام ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عندما يتواجه الفريقان مجددا غدا الأربعاء بالإياب في البرنابيو.

وسجل رايس هدفين من ركلتين حرتين في غضون 13 دقيقة قبل أن يضيف ميكيل مورينو هدفًا ثالثا رائعًا قبل الذهاب إلى السانتياغو برنابيو مساء الأربعاء.

وخاض الدولي الإنجليزي أكثر من 400 مباراة في مسيرته دون أن يُسجل أي ركلة حرة مباشرة.

وانتشر مقطع فيديو لرايس وهو يتدرب على تنفيذ الركلات الحرة استعدادا لمباراة الإياب.

Declan Rice practicing free-kicks before kick-off at the Emirates! 🎯 #ARSBRE pic.twitter.com/z9GqgHuFWn

— #arsenalfanaticsnews (@Arsenal23Wenger) April 12, 2025