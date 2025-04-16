مرض نادر يصيب لاعبا سابقا في برشلونة

كشف الإيطالي المعتزل جيانلوكا زامبورتا اللاعب الأسبق لنادي برشلونة عن معاناته من مشكلة صحية نادرة في قدميه ستجبره على الخضوع لجراحة قاسية.

ويعاني زامبروتا من مرض "التقوس الخارجي" للساقين (Genu Varum) الذي جعل شكل ساقيه منحنيا إلى الخارج بطريقة لفتت الأنظار إليه، إذ أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

وقال زامبروتا (48 عاما) في مقابلة مع بودكاست "بي إس إم تي" (Bsmt)، الذي يقدّمه الإعلامي الإيطالي جيانلوكا غاتزولي، "لم أتعرّض خلال مسيرتي لأي إصابة خطيرة، خضعت فقط لثلاث عمليات في الغضروف الهلالي الداخلي".

In occasione della #MilanoDesignWeek, Gianluca Zambrotta è passato dal CUPRA Garage Milano per una puntata speciale di Passa dal BSMT con Gianluca Gazzoli in cui ha raccontato alcuni dei momenti più importanti della sua carriera: https://t.co/MMnasIeS60#CUPRA #CUPRATribe pic.twitter.com/VnibEvUc61 — CUPRA Italia (@CUPRA_it) April 10, 2025

وأضاف "الآن لم يعد لدي غضاريف داخلية لا في الركبة اليسرى ولا في اليمنى، ومع مرور الوقت بدأت ساقاي في التقوس. اليوم أصبحت بمثابة نموذج دراسي للعديد من الجرّاحين".

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وتابع حديثه مازحا "ينظر الأطباء إليّ ويسألونني كيف تمشي بهاتين الساقين؟".

وأقر زامبروتا بأن حالة ساقيه تفاقمت مع مرور الوقت بسبب عوامل وراثية، بالإضافة إلى عدم وجود غضاريف.

وفي الوقت نفسه أعلن زامبروتا أنه سيخضع لعملية جراحية تُعرف بقطع العظم التصحيحي (Osteotomy)، وهي تقنية جراحية تهدف إلى إعادة تشكيل العظم عبر شقه جزئيا وتثبيته بصفائح معدنية لتقويم التشوه.

😱 Gianluca Zambrotta explica sus problemas con el genu varo que sufre: "No me explican cómo puedo tener estas rodillas ni cómo puedo practicar actividades físicas" https://t.co/VHj3aKEcxb pic.twitter.com/pVBo1iXUrg — MARCA (@marca) April 15, 2025

وقال "قريبا سأجري عملية في كلتا الركبتين. زرت 3 أو 4 من كبار الجراحين في إيطاليا، في الحقيقة هم لا يستطيعون تفسير كيف أمتلك هاتين الركبتين وكيف أمارس أنشطة بدنية مثل رياضة البادل".

وأتم زامبروتا "سيقومون بتقويم ساقيّ من خلال قطع أجزاء صغيرة من العظم من الأعلى والأسفل، وبعد ذلك سيقومون بإدخال صفائح معدنية بهدف تجنب وضع مفصل اصطناعي كامل في الوقت الحالي، رغم أنني سأحتاج إليه لاحقا".

وحظي زامبروتا بمسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب مع الأندية التي لعب لها ومنتخب إيطاليا طول رحلته الاحترافية التي انتهت باعتزاله عام 2014.

ودافع زامبروتا عن ألوان الرباعي الإيطالي كومو، وباري، ويوفنتوس، وميلان، وكذلك برشلونة الإسباني وكياسو السويسري، بالإضافة إلى 98 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا.

وتاليا الألقاب التي حققها زامبروتا خلال مسيرته: