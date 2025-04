مرض نادر يصيب لاعبا سابقا في برشلونة

كشف الإيطالي المعتزل جيانلوكا زامبورتا اللاعب الأسبق لنادي برشلونة عن معاناته من مشكلة صحية نادرة في قدميه ستجبره على الخضوع لجراحة قاسية.

ويعاني زامبروتا من مرض "التقوس الخارجي" للساقين (Genu Varum) الذي جعل شكل ساقيه منحنيا إلى الخارج بطريقة لفتت الأنظار إليه، إذ أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

end of list

list 2 of 2

list 1 of 2

list of 2 items

وقال زامبروتا (48 عاما) في مقابلة مع بودكاست "بي إس إم تي" (Bsmt)، الذي يقدّمه الإعلامي الإيطالي جيانلوكا غاتزولي، "لم أتعرّض خلال مسيرتي لأي إصابة خطيرة، خضعت فقط لثلاث عمليات في الغضروف الهلالي الداخلي".

In occasione della #MilanoDesignWeek, Gianluca Zambrotta è passato dal CUPRA Garage Milano per una puntata speciale di Passa dal BSMT con Gianluca Gazzoli in cui ha raccontato alcuni dei momenti più importanti della sua carriera: https://t.co/MMnasIeS60#CUPRA #CUPRATribe pic.twitter.com/VnibEvUc61

— CUPRA Italia (@CUPRA_it) April 10, 2025