رياضة|بطولات أوروبية|إيطاليا

مرض نادر يصيب لاعبا سابقا في برشلونة

Gianluca Zambrotta يُظهر تقوس ساقيه
لاعب برشلونة الأسبق زامبروتا يعاني من مشكلة صحية نادرة (وكالات)
16/4/2025

كشف الإيطالي المعتزل جيانلوكا زامبورتا اللاعب الأسبق لنادي برشلونة عن معاناته من مشكلة صحية نادرة في قدميه ستجبره على الخضوع لجراحة قاسية.

ويعاني زامبروتا من مرض "التقوس الخارجي" للساقين (Genu Varum) الذي جعل شكل ساقيه منحنيا إلى الخارج بطريقة لفتت الأنظار إليه، إذ أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

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وقال زامبروتا (48 عاما) في مقابلة مع بودكاست "بي إس إم تي" (Bsmt)، الذي يقدّمه الإعلامي الإيطالي جيانلوكا غاتزولي، "لم أتعرّض خلال مسيرتي لأي إصابة خطيرة، خضعت فقط لثلاث عمليات في الغضروف الهلالي الداخلي".

وأضاف "الآن لم يعد لدي غضاريف داخلية لا في الركبة اليسرى ولا في اليمنى، ومع مرور الوقت بدأت ساقاي في التقوس. اليوم أصبحت بمثابة نموذج دراسي للعديد من الجرّاحين".

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وتابع حديثه مازحا "ينظر الأطباء إليّ ويسألونني كيف تمشي بهاتين الساقين؟".

وأقر زامبروتا بأن حالة ساقيه تفاقمت مع مرور الوقت بسبب عوامل وراثية، بالإضافة إلى عدم وجود غضاريف.

وفي الوقت نفسه أعلن زامبروتا أنه سيخضع لعملية جراحية تُعرف بقطع العظم التصحيحي (Osteotomy)، وهي تقنية جراحية تهدف إلى إعادة تشكيل العظم عبر شقه جزئيا وتثبيته بصفائح معدنية لتقويم التشوه.

وقال "قريبا سأجري عملية في كلتا الركبتين. زرت 3 أو 4 من كبار الجراحين في إيطاليا، في الحقيقة هم لا يستطيعون تفسير كيف أمتلك هاتين الركبتين وكيف أمارس أنشطة بدنية مثل رياضة البادل".

وأتم زامبروتا "سيقومون بتقويم ساقيّ من خلال قطع أجزاء صغيرة من العظم من الأعلى والأسفل، وبعد ذلك سيقومون بإدخال صفائح معدنية بهدف تجنب وضع مفصل اصطناعي كامل في الوقت الحالي، رغم أنني سأحتاج إليه لاحقا".

وحظي زامبروتا بمسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب مع الأندية التي لعب لها ومنتخب إيطاليا طول رحلته الاحترافية التي انتهت باعتزاله عام 2014.

ودافع زامبروتا عن ألوان الرباعي الإيطالي كومو، وباري، ويوفنتوس، وميلان، وكذلك برشلونة الإسباني وكياسو السويسري، بالإضافة إلى 98 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا.

وتاليا الألقاب التي حققها زامبروتا خلال مسيرته:

  • الدوري الإيطالي: 3 (يوفنتوس 2، ميلان 1).
  • كأس السوبر الإيطالي 3 (يوفنتوس 2، ميلان 1).
  • كأس السوبر الإسباني: 1.
  • كأس العالم 2006.
المصدر : ماركا

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