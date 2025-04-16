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شاهد.. جماهير تعانق حارس الفريق المنافس بعد تصديه لركلة جزاء

تصدي الحارس Brent stevens لركلة جزاء ومعانقة الجماهير له في مباراة RFC Liège vs jong Genk
جماهير فريق رويال دي لييغ تعاطفت مع حارس مرمى الفريق المنافس (مواقع التواصل)
16/4/2025

شهدت إحدى المباريات في بلجيكا حادثة طريفة للغاية بطلها جمهور فريق رويال دي لييغ المنافس في دوري الدرجة الثانية.

واحتفلت هذه الجماهير مع برينت ستيفنز حارس مرمى يونغ جينك بعد أن نجح الأخير في التصدي لركلة جزاء لفريقهم، وذلك في الوقت بدل الضائع من المباراة التي جرت يوم الأحد الماضي لحساب الجولة الـ29 من دوري الدرجة الثانية في بلجيكا.

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وذكر موقع "ون فوتبول" أن جماهير رويال دي لييغ قدمت التحية لستيفنز الذي يمر بظروف شخصية صعبة وكانت تلك الجماهير على علم بها.

ولم تصفّق جماهير دي لييغ لستيفنز فقط بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، فبعد معرفتهم بأن الحارس الشاب (21 عاما) فقد والده مؤخرا بعد معاناة مع المرض، بدؤوا بالغناء له حتى أن بعضهم عانقه بحرارة.

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وبتصديه لركلة الجزاء حرم ستيفنز نظيره زكريا العطيري مهاجم رويال دي لييغ من تسجيل الثلاثية الشخصية (الهاتريك).

وأظهر مقطع فيديو آخر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لاعبي فريق رويال دي لييغ وهم يصافحون ستيفنز ويواسونه قبل بداية المباراة، وسط تصفيق زملائه.

وانتهت المباراة بفوز رويال دي لييغ على جينك بويز 3-1، ليهبط فريق الحارس ستيفنز إلى دوري الدرجة الثالثة بشكل رسمي.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية، فإن هذه المباراة هي الوحيدة التي لعبها ستيفنز مع فريقه هذا الموسم.

المصدر : مواقع إلكترونية

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