شاهد.. جماهير تعانق حارس الفريق المنافس بعد تصديه لركلة جزاء

شهدت إحدى المباريات في بلجيكا حادثة طريفة للغاية بطلها جمهور فريق رويال دي لييغ المنافس في دوري الدرجة الثانية.

واحتفلت هذه الجماهير مع برينت ستيفنز حارس مرمى يونغ جينك بعد أن نجح الأخير في التصدي لركلة جزاء لفريقهم، وذلك في الوقت بدل الضائع من المباراة التي جرت يوم الأحد الماضي لحساب الجولة الـ29 من دوري الدرجة الثانية في بلجيكا.

🫶 | Brent Stevens redt een penalty en viert feest met de fans van RFC Liège. Dit is waarom we van voetbal houden! 🥰💫 #FCLGNK pic.twitter.com/cFnkWKz86B — DAZN België (@DAZN_BENL) April 13, 2025

وذكر موقع "ون فوتبول" أن جماهير رويال دي لييغ قدمت التحية لستيفنز الذي يمر بظروف شخصية صعبة وكانت تلك الجماهير على علم بها.

ولم تصفّق جماهير دي لييغ لستيفنز فقط بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، فبعد معرفتهم بأن الحارس الشاب (21 عاما) فقد والده مؤخرا بعد معاناة مع المرض، بدؤوا بالغناء له حتى أن بعضهم عانقه بحرارة.

🇧🇪 On était obligé de vous en parler ! C'est la superbe image du week-end en Belgique. 🥹 Alors qu'il venait de perdre son papa il y a quelques jours et qu'il jouait pour la première fois un match professionnel, Brent Stevens, portier du Jong Genk, a célébré son penalty stoppé… pic.twitter.com/SYpsTtyst0 — Diables Rouges Actu 🇧🇪 (@DiablesActu) April 14, 2025

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وبتصديه لركلة الجزاء حرم ستيفنز نظيره زكريا العطيري مهاجم رويال دي لييغ من تسجيل الثلاثية الشخصية (الهاتريك).

وأظهر مقطع فيديو آخر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لاعبي فريق رويال دي لييغ وهم يصافحون ستيفنز ويواسونه قبل بداية المباراة، وسط تصفيق زملائه.

👏 De belles images ! Rocourt a rendu un hommage émouvant au papa de Brent Stevens, le jeune gardien qui faisait ses débuts pros au terme d'une semaine éprouvante. Fiers de nos joueurs et nos supporters ❤💙 pic.twitter.com/daGuzWXWf7 — RFC Liège (@rfcliege) April 14, 2025

وانتهت المباراة بفوز رويال دي لييغ على جينك بويز 3-1، ليهبط فريق الحارس ستيفنز إلى دوري الدرجة الثالثة بشكل رسمي.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت الشهير المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية، فإن هذه المباراة هي الوحيدة التي لعبها ستيفنز مع فريقه هذا الموسم.