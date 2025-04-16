بيلينغهام يسترجع التاريخ لتحقيق ريمونتادا ضد أرسنال

أعرب الإنجليزي جود بيلينغهام عن قدرة فريقه ريال مدريد على تحقيق التأهل اليوم الأربعاء أمام أرسنال، رغم الخسارة القاسية بـ3 أهداف من دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي في لندن.

كما أكد بيلينغهام على أن كل لاعبي الريال متحمسون لصناعة التاريخ مجددا وتحقيق ريمونتادا كتلك التي اعتادها ريال مدريد في السنوات الأخيرة، مستندا على ما كتبه الملكي في التاريخ أمام بايرن ميونخ الموسم الماضي وتشلسي ومانشستر سيتي في 2022 وقبلها فولسبورغ.

وقال بيلينغهام أمس الثلاثاء: "نريد أن نكون جزءا من هذا الإنجاز نريد إضافة شيء لتاريخ هذا النادي، لا يوجد الكثير من الأمور التي لم يحققها الريال في دوري أبطال أوروبا، غدا لدينا فرصة لتحقيق شيء ما، وهذا أمر مهم جدا لنا".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن بيلينغهام قوله "بقدر ما يتعلق الأمر بالقوة الذهنية، فنحن نؤمن بذلك، لا يمكن أن تخوض مثل هذه المباراة وأنت تضع في اعتبارك أن هناك شيئا آخر بخلاف تسجيل عودة قوية".

وأضاف: "إنها واحدة من أسوأ النتائج التي يمكن أن نتخيلها، ولسبب ما، يعتقد الجميع أننا سنعود بالتأكيد".

ويرى بيلينغهام أن الجيل الحالي من فريق الريال يريد إضافة شيء إلى تاريخ النادي من خلال التألق في مباراة اليوم .