يشمل البروكلي والكشري.. أسرار النظام الغذائي لمحمد صلاح

يُولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول اهتماما كبيرا بلياقته البدنية وصحته الجسدية وهو ما يفسّر تألقه اللافت مع فريقه رغم اقترابه من سن 33 عاما.

ولطالما ظهر صلاح في صور كان ينشرها بنفسه عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يؤدي تمارين اللياقة البدنية خاصة خلال الإجازة الصيفية التي تسبق انطلاق الموسم الرياضي.

ويُعد صلاح من اللاعبين البارزين الذين واصلوا اللعب في أعلى مستوى مع بلوغهم أواسط الثلاثينيات، تماما مثل زميله السابق في ليفربول جيمس ميلنر وكذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الذي دخل عامه الـ40 في فبراير/شباط الماضي، كل ذلك بفضل اهتمامهم الكبير بحالتهم البدنية.

النظام الغذائي لمحمد صلاح

يعتمد النجم المصري الذي سيحتفل بعامه الـ33 يوم 15 يونيو/حزيران القادم على أطعمة معينة ساعدته على الحفاظ على لياقته البدنية، كما أن لديه طاهيا شخصيا يحضّر له وجبات صحية ومتوازنة، وفق ما أكد موقع "غيف مي سبورت" البريطاني.

ويتناول صلاح البروكلي الذي يُعدّ من الأطعمة المفيدة للجسم لاحتوائه على كمية عالية من العناصر الأساسية والفيتامينات وعدد قليل من السعرات الحرارية، إلى جانب أطعمة مغذية أخرى.

Mo Salah shows off a new look ✂️📸 (via @MoSalah) pic.twitter.com/dGeRus0KMy — B/R Football (@brfootball) May 24, 2024

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كما يحب صلاح الكشري وهو من الأكلات الشعبية في مصر ويتكون من الأرز والمعكرونة والعدس والبصل وصلصة الطماطم.

وقال صلاح في مقابلة أجراها عام 2022 إنه يفضّل البروكلي، والبطاطا الحلوة، والسمك، والدجاج، والسلطة، مضيفا "عندما أتناول وجبة مميزة في لندن أفضل السوشي، وأتناول البيتزا مرة واحدة في الشهر ونادرا ما آكل البرغر لأنه يجعلني أشعر بالثقل".

اعتناء صلاح بجسده خارج الملعب

يملك صلاح صالتين رياضيتين في منزله، مزوّدتين بأجهزة متطورة، ويستخدم أيضا غرفة الأكسجين العالي الضغط لتعزيز توزيع الأكسجين في الجسم.

كما يملك أجهزة متخصصة بالعلاج بالتبريد (cryotherapy) تساعد على تقليل الالتهاب والانتفاخ.

ومع توقيعه على العقد الجديد الذي يبقيه مع ليفربول حتى صيف عام 2027، يأمل صلاح مواصلة التألق مع الريدز وتحقيق مزيد من الألقاب.

ويقترب صلاح من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول هذا الموسم، وهو الثاني له مع الفريق بعد الأول بموسم 2020-2021.

ويحتل صلاح حاليا صدارة هدافي البريميرليغ برصيد 27 هدفا كما أنه اللاعب صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة إذ صنع لزملائه 18 هدفا.