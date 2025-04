يشمل البروكلي والكشري.. أسرار النظام الغذائي لمحمد صلاح

يُولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول اهتماما كبيرا بلياقته البدنية وصحته الجسدية وهو ما يفسّر تألقه اللافت مع فريقه رغم اقترابه من سن 33 عاما.

ولطالما ظهر صلاح في صور كان ينشرها بنفسه عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يؤدي تمارين اللياقة البدنية خاصة خلال الإجازة الصيفية التي تسبق انطلاق الموسم الرياضي.

ويُعد صلاح من اللاعبين البارزين الذين واصلوا اللعب في أعلى مستوى مع بلوغهم أواسط الثلاثينيات، تماما مثل زميله السابق في ليفربول جيمس ميلنر وكذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي الذي دخل عامه الـ40 في فبراير/شباط الماضي، كل ذلك بفضل اهتمامهم الكبير بحالتهم البدنية.

يعتمد النجم المصري الذي سيحتفل بعامه الـ33 يوم 15 يونيو/حزيران القادم على أطعمة معينة ساعدته على الحفاظ على لياقته البدنية، كما أن لديه طاهيا شخصيا يحضّر له وجبات صحية ومتوازنة، وفق ما أكد موقع "غيف مي سبورت" البريطاني.

ويتناول صلاح البروكلي الذي يُعدّ من الأطعمة المفيدة للجسم لاحتوائه على كمية عالية من العناصر الأساسية والفيتامينات وعدد قليل من السعرات الحرارية، إلى جانب أطعمة مغذية أخرى.

