هل يتأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟ الذكاء الاصطناعي يجيب

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مباراة ريال مدريد وأرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد حسم الفريق الإنجليزي مواجهة الذهاب بالفوز 3-0 على منافسه الإسباني.

ويرجح "شات جي بي تي" -وهو أحد أبرز مواقع الذكاء الاصطناعي- كفة أرسنال لبلوغ نصف النهائي على حساب ريال مدريد حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها.

end of list

list 2 of 2

list 1 of 2

list of 2 items

وبحسب "شات جي بي تي"، فإن ريال مدريد سيفوز على أرسنال في مباراة الإياب من الدور ربع النهائي للبطولة الأوروبية العريقة المقررة إقامتها غدا الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو، لكن بطاقة التأهل ستكون في النهاية من نصيب "الغانرز".

وبنى روبوت "شات جي بي تي" توقعه بالنظر إلى نتيجة المباراة الذهاب التي جرت على ملعب الإمارات الأسبوع الماضي وانتهت بفوز أرسنال بثلاثية.

⏪ Last time out against Real Madrid…

An unforgettable evening in north London 🤩 pic.twitter.com/gyyci7I3TU

— Arsenal (@Arsenal) April 15, 2025