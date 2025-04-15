هل يتأهل ريال مدريد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا؟ الذكاء الاصطناعي يجيب

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم مباراة ريال مدريد وأرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد حسم الفريق الإنجليزي مواجهة الذهاب بالفوز 3-0 على منافسه الإسباني.

ويرجح "شات جي بي تي" -وهو أحد أبرز مواقع الذكاء الاصطناعي- كفة أرسنال لبلوغ نصف النهائي على حساب ريال مدريد حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها.

وبحسب "شات جي بي تي"، فإن ريال مدريد سيفوز على أرسنال في مباراة الإياب من الدور ربع النهائي للبطولة الأوروبية العريقة المقررة إقامتها غدا الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو، لكن بطاقة التأهل ستكون في النهاية من نصيب "الغانرز".

وبنى روبوت "شات جي بي تي" توقعه بالنظر إلى نتيجة المباراة الذهاب التي جرت على ملعب الإمارات الأسبوع الماضي وانتهت بفوز أرسنال بثلاثية.

⏪ Last time out against Real Madrid… An unforgettable evening in north London 🤩 pic.twitter.com/gyyci7I3TU — Arsenal (@Arsenal) April 15, 2025

وعند سؤاله عن توقعاته بخصوص سير مباراة الإياب أجاب "رغم أن أرسنال يدخل اللقاء بأفضلية واضحة بعد فوزه 3-0 في مباراة الذهاب فإن مواجهة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو تمنح ريال مدريد فرصة واقعية للعودة، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار تاريخه الطويل في قلب النتائج الصعبة بدوري الأبطال".

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وأضاف "يمتلك ريال مدريد روحا قتالية لا تصدّق في المباريات الأوروبية، خاصة في ملعبه، وعناصر الخبرة مثل لوكا مودريتش وفينيسيوس جونيور قد يصنعون الفارق في لحظات حاسمة"، في حين تجاهل باقي الأسماء، وفي مقدمتهم الفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينغهام والبرازيلي رودريغو غوس.

وشدد على أنه في حال سجل ريال مدريد هدفا مبكرا فإن "الضغط النفسي سيتحول على أرسنال".

وفي الوقت نفسه، يرى "شات جي بي تي" أن أرسنال "يقدم موسما دفاعيا رائعا، ويكفي القول إن دافيد رايا حافظ على نظافة شباكه في 6 من أصل 10 مباريات أوروبية".

وتابع "يمتلك أرسنال فريقا متوازنا وقادرا على اللعب بتنظيم دفاعي محكم مع الاعتماد على المرتدات السريعة عبر بوكايو ساكا ومارتن أوديغارد، ومع ذلك ما زالت خبرة اللاعبين في هذه الأدوار الحاسمة موضع تساؤل".

وبخصوص النتيجة المتوقعة أجاب "إذا سجل ريال مدريد هدفا في أول نصف ساعة فستكون مباراة نارية مفتوحة على جميع الاحتمالات، أما إذا حافظ أرسنال على شباكه حتى نهاية الشوط الأول فقد ينجح في حسم التأهل بهدوء".

أما التوقع النهائي فهو فوز ريال مدريد بنتيجة 2-1، مما يعني أن أرسنال سيتأهل إلى نصف النهائي بنتيجة إجمالية 4-2.