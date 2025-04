إحصائية مذهلة لأرسنال تقلق ريال مدريد في إياب ربع نهائي الأبطال

يواجه ريال مدريد تحديا كبيرا قد يعقّد مهمته في تعويض خسارة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بنتيجة كبيرة أمام أرسنال، وبالتالي انتهاء مسيرة حامل اللقب عند هذه المرحلة.

ويتعين على ريال مدريد الفوز بفارق 4 أهداف إذا ما أراد بلوغ المربع الذهبي من البطولة الأوروبية العريقة، وذلك عندما يستضيف أرسنال على ملعب سانتياغو برنابيو يوم غد الأربعاء في إياب دور الثمانية.

