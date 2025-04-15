إحصائية مذهلة لأرسنال تقلق ريال مدريد في إياب ربع نهائي الأبطال

يواجه ريال مدريد تحديا كبيرا قد يعقّد مهمته في تعويض خسارة ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بنتيجة كبيرة أمام أرسنال، وبالتالي انتهاء مسيرة حامل اللقب عند هذه المرحلة.

ويتعين على ريال مدريد الفوز بفارق 4 أهداف إذا ما أراد بلوغ المربع الذهبي من البطولة الأوروبية العريقة، وذلك عندما يستضيف أرسنال على ملعب سانتياغو برنابيو يوم غد الأربعاء في إياب دور الثمانية.

ومن أجل ذلك سيصطدم ريال مدريد بدفاع حديدي من الصعب قهره، وهو يهدد فرص الفريق الملكي في تحقيق "الريمونتادا"، وفي الوقت نفسه يعزز فرص أرسنال في إكمال المشوار الأوروبي على حساب البطل التاريخي للبطولة.

ويُعد أرسنال هو الفريق الأقوى دفاعا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم أنه ليس في صدارة الجدول ويبتعد بفارق 13 نقطة عن ليفربول.

واستقبلت شباك أرسنال 27 هدفا في 32 مباراة بالبريميرليغ بمعدل 0.84 هدف لكل مباراة.

كما قدّم أرسنال بقيادة حارس مرماه الإسباني دافيد رايا مستوى مميزا في دوري الأبطال، على اعتبار أن "الغانرز" هو ثاني أقل الفرق استقبالا للأهداف في مرحلة الدوري.

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واهتزت شباك الفريق الإنجليزي 3 مرات فقط في 8 مباريات بمعدل 0.37 هدف لكل مباراة، ولا يتفوق عليه إلا إنتر ميلان الذي استقبل هدفا وحيدا في نفس المرحلة.

الرقم الصادم أكثر بالنسبة لريال مدريد كما ترى صحيفة "ماركا" الإسبانية هو أن رايا (29 عاما) لم يستقبل أكثر من هدفين في أي مباراة هذا الموسم.

ففي دوري أبطال أوروبا ومع احتساب مباريات ربع النهائي، استقبل رايا 5 أهداف في 10 مباريات وخرج بشباك نظيفة في 6 منها، علما أن هناك مباراة واحدة لعبها البرازيلي نوربيرتو مورارا نيتو الشهير بنيتو وهو الحارس الثاني لأرسنال تلّقى فيها هدفا فقط.

وفي العموم لعب أرسنال هذ ا الموسم 49 مباراة في جميع البطولات خرج بشباك نظيفة في 18 منها بنسبة 36.7% وهو رقم "محترم جدا" وفق وصف الصحيفة الإسبانية.

ومن المتوقع أن يعتمد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على نفس التشكيلة التي خاضت لقاء الذهاب ضد ريال مدريد على ملعب الإمارات، مع وجود شك بسيط يحوم حول مشاركة توماس بارتي الذي عانى من انزعاجات عضلية بسيطة دفعته إلى ترك مباراة فريقه ضد برنيتفورد يوم السبت الماضي عند الدقيقة 69.

أما الغيابات المؤكدة بالنسبة لأرسنال أمام ريال مدريد وفق "ماركا" فهم الياباني تاكيهيرو تومياسو، الإيطالي ريكاردو كالفايوري، الألماني كاي هافيرتز، والثنائي البرازيلي غابرييل جيسوس وغابرييل دوس سانتوس، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية المدافع بن وايت لخوض المباراة.