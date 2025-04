ميسي يرفع الحضور الجماهيري لأرقام قياسية بالدوري الأميركي

شهدت عدة مباريات في الدوري الأميركي للمحترفين "إم إل إس" (MLS) تسجيل أرقام قياسية في عدد الحضور الجماهيري منذ وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي صيف عام 2023.

وعرفت 3 مباريات خاضها إنتر ميامي خارج أرضه ببطولة الدوري حضورا جماهيريا قياسيا وغير مسبوق في تاريخ الأندية المحلية، بفضل النجومية الطاغية والموهبة الاستثنائية التي يحظى بها "البرغوث".

وآخر هذه المباريات ما حدث أو أمس الأحد في لقاء شيكاغو فاير وإنتر ميامي ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري ولحساب المجموعة الشرقية.

وحضر تلك المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وجرت على ملعب سولدير فيلد معقل شيكاغو فاير، ما يقرب من 62 ألفا و358 مشجعا، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي.

ولم تكن هذه المباراة هي الوحيدة التي عرفت هذا الحضور الجماهيري القياسي بالدوري الأميركي منذ وصول ميسي، بل تكرر ذلك في مناسبتين سابقتين.

وأولى تلك المباريات أُجريت أول أمس على ملعب أرووهيد ستاديوم الخاص بنادي سبورتنغ كانساس سيتي.

وفي تلك المباراة حضر بالمدرجات 72 ألفا و610 مشجعين كانوا محظوظين، حيث تألق ميسي في تلك المباراة وسجل هدفا ساهم في فوز إنتر ميامي على الفريق المحلي بنتيجة 3-2.

وبعدها بأسبوعين فقط، كانت مواجهة نيو إنغلاند ريفولوشن وإنتر ميامي على موعد مع حضور قياسي جديد في كرة القدم الأميركية.

ففي المباراة التي جرت على ملعب جيليت ستاديوم يوم 27 أبريل/نيسان 2024 حضر إلى المدرجات ما يقرب 65 ألفا و612 مشجعا، وهو رقم قياسي أيضا في الحضور الجماهيري في تاريخ نادي نيو إنغلاند ريفولوشن.

وكان أنصار نيو إنغلاند أكثر حظا من نظرائهم في سبورتنغ كانساس، إذ قدّم ميسي أمام فريقهم أداء لافتا سجل من خلاله هدفين وقاد فريقه للانتصار بنتيجة عريضة استقرت عند 4-1.

وفي الأثناء ذكرت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأميركية أن أندية أخرى في الدوري تدرس نقل مبارياتها البيتية على ملاعب أكبر بسبب ميسي.

وأكدت أن كولومبوس كرو المتصدر الحالي لجدول الترتيب قرر بالفعل نقل مباراته ضد إنتر ميامي والمقررة السبت المقبل إلى ملعب هنتنغتون بانك في كليفلاند بولاية أوهايو، وذلك من أجل تلبية الطلب الكبير على التذاكر.

The Marquee MLS Matchup 🙌

The last two unbeaten teams in the league battle at Huntington Bank Field in Cleveland this weekend. It's going to be special. It's going to be a spectacle.

🎟️: https://t.co/PsyR8zO8R8 pic.twitter.com/xsb8izuq55

— The Crew (@ColumbusCrew) April 14, 2025