الكشف عن عقوبة مبابي هداف ريال مدريد

يشارك النجم الفرنسي كيليان مبابي هداف ريال مدريد في نهائي مسابقة الكأس الذي يجمعه بغريمه برشلونة في 26 الشهر الحالي، وذلك بعدما قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقافه مباراة واحدة فقط عوضا عن 3 بعد طرده أول أمس الأحد ضد ألافيس في الدوري.

وخسر ريال جهود مبابي في الدقيقة الـ38 من المباراة التي فاز بها 1-0 في المرحلة الـ31 نتيجة تدخل قاس على أنتونيو بلانكو، وكان مهددا بالغياب عن نهائي الكأس لو عوقب بالإيقاف لـ3 مباريات، لكن لجنة الانضباط اكتفت بمباراة واحدة، وهي العقوبة الأدنى في حالات من هذا النوع.

واعتبرت اللجنة أن تدخّل مبابي على بلانكو كان ضمن الصراع على الكرة.

ورفع الحكم في بادئ الأمر البطاقة الصفراء في وجه لاعب باريس سان جيرمان السابق، لكن حكم الفيديو المساعد (فار) تدخّل ولفت انتباه حكم الساحة الذي عاد ورفع البطاقة الحمراء.

ونتيجة هذا الإيقاف سيغيب مبابي عن مباراة الأحد في الدوري ضد أتلتيك بلباو.