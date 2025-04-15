الاتحاد العراقي يفسخ عقد كاساس مدرب المنتخب

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فسخ عقد الإسباني خيسوس كاساس غارسيا مدرب المنتخب الأول لإخلاله بالتزامات العقد.

وتولى كاساس (51 عاما) مسؤولية تدريب المنتخب العراقي عام 2022 وقاده إلى الفوز بكأس الخليج 2023 التي أقيمت في البلاد.

وقال الاتحاد العراقي في بيان عبر صفحته على موقع فيسبوك "يعلن الاتحاد فسخ عقد المدرب الإسباني خيسوس كاساس غارسيا وطاقمه الفني لإخلالهم الجسيم بالتزامات العقد، بما فيه مغادرتهم البلاد بدون إذن رسمي وعدم الامتثال للدعوات والإنذارات الموجهة لهم من الاتحاد.

وأضاف "اتخذنا القرار استنادا للمادة (14) من لائحة أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الخاصة بالاتحاد الدولي (الفيفا) وخوطب رسميا بذلك، وبما يحفظ الحقوق القانونية للاتحاد لدى الجهات المختصة".

ويأتي قرار الاتحاد العراقي بعد التعادل مع الكويت 2-2 والخسارة من منتخب فلسطين 2-1 في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 الشهر الماضي.

ويحتل العراق المركز الثالث في المجموعة الثانية بالدور الثالث من التصفيات الآسيوية برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وهزيمتين، وبفارق أربع نقاط عن كوريا الجنوبية المتصدرة ونقطة واحدة عن الأردن صاحبة المركز الثاني.

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ويتعين على الفريق الفوز في آخر جولتين أمام كوريا الجنوبية والأردن في يونيو/حزيران المقبل إذا كان يرغب في انتزاع إحدى بطاقتي التأهل المباشر لكأس العالم.

ويتأهل أول فريقين من المجموعات الآسيوية الثلاث في الدور الثالث من التصفيات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بينما تنتقل الدول التي تحتل المركزين الثالث والرابع للدور الرابع من التصفيات في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.