يانكوبا مينته من حياة الفقر في غامبيا إلى نجومية البريميرليغ

لم ينكر الكثير من النجوم فضل كرة القدم ومساهمتها في إحداث تغيير جذري في حياتهم، ونقلهم من الفقر والتشرد والمعاناة إلى حياة تتسم بالثراء والنجومية والشُهرة.

لكن بطبيعة الحال لم يكن ليتحقق ذلك لولا الموهبة التي تمتع بها هؤلاء اللاعبون منذ صغرهم والتي صقلوها بالعمل والجد والتعب، متجاوزين كل التحديات والصعوبات التي واجهتهم.

ويعد الغامبي يانكوبا مينته أحد النماذج الحية على ذلك، والذي تحوّل خلال سنوات قليلة من لاعب غير معروف في بلاده إلى أحد النجوم اللامعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وفق وصف الموقع الرسمي "للبريميرليغ".

فقبل 4 سنوات كان مينته يلعب مع أحد الفرق بدوري الدرجة الأولى في غامبيا ويعيش مع والديه حياة صعبة، ينام على الأرض إلى جوار أشقائه السبعة في منزلهم المتواضع الكائن بمدينة سيريكوندا الواقعة على بُعد 8 أميال جنوب غرب العاصمة بانغول.

وكافح مينته (20 عاما) بقوة من أجل أن يفي بوعد قطعه على نفسه بتحسين الظروف المعيشية لأسرته ومنحها حياة أفضل، وهو ما تحقق بالفعل الآن حيث يخوض موسمه الأول مع برايتون ألبيون ويقدّم مع الفريق أداء رائعا.

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وقال مينته عن بداياته مع كرة القدم "كنت فقط أؤمن بنفسي. كنت أتدرب 3 مرات يوميا، كل يوم على هذا الحال. لقد كان الأمر صعبا جدا".

أما مدربه في فترة الطفولة عبده توراي فقال عنه "الجميع كان يراه لاعبا موهوبا منذ صغره. ما حققه اليوم لا يُفاجئ أحدا".

وفي فترة بناء مستقبله الكروي في أوروبا، عانى مينته من ظروف معيشية صعبة، خاصة وأنه قرر مغادرة غامبيا وهو في سن الـ16 فسافر إلى الدانمارك والتحق بأكاديمية فريق أودينسي.

وعن تلك التجربة تحدّث مينته "كان الأمر صعبا جدا، كنت صغيرا وبعيدا عن والدي، تعوّدت أن أكون حولهما طوال الوقت وفجأة أصبحت وحيدا".

وتابع "لكن عقلي كان دائما يقول لي يجب أن تفوز وتحقق أحلامك. هذا كل ما كان في رأسي".

وفي يوليو/تموز 2023 تعاقد نيوكاسل يونايتد مع مينته مقابل 8 ملايين يورو، لكن الفريق الإنجليزي أعار اللاعب إلى فينورد الهولندي.

That's one way to score your 𝐅irst goal. 💨 Yankuba Minteh#utrfey pic.twitter.com/O4yitENhYw — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 4, 2023

وفي موسمه الوحيد مع فينورد (2023-2024) لعب مينته 37 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 11 هدفا وصنع 5 أخرى، وتُوج مع الفريق بكأس هولندا.

وبعد عودته إلى إنجلترا، قرر برايتون شراء عقد مينته من نيوكاسل يونايتد مقابل 35 مليون يورو وفق موقع ترانسفير ماركت الشهير.

In case you missed the big news overnight… 😜 Yankuba Minteh is an Albion player! 💙🤍 pic.twitter.com/hA9HVaeHc6 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 1, 2024

وفي يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، سجل مينته أول أهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز في مرمى توتنهام هوتسبير ضمن الجولة الـ7 من الموسم الجاري ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 3-2.

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وقد عبّرت عائلة مينته عن فخرها به بعد ذلك الهدف حيث صرّح شقيقه مصطفى "شعرنا بسعادة كبيرة، ووالدتنا (جاسي) كانت تبكي، كانت فخورة به".

وتذكرت والدته -التي كانت مصدر إلهامه- وعده لها حيث قالت "كان يقول لي إنه سيصبح لاعب كرة قدم وأن معاناتي كبائعة في السوق ستنتهي".

وبالفعل أوفى بوعده لأمه ولعائلته، ونقلهم إلى منزل أفضل في لحظات مليئة بالمشاعر عاشتها والدته التي حاولت حبس دموع الفرح وهي تتذكر معاناتها وحياة الفقر التي نالت منها في الماضي هي وأولادها.

ويقول مينته عن والدته "كلما رأيت أمي تبكي أتأثر جدا خاصة حين أتذكر كيف كانت تعيش والتضحيات التي قدمتها، أشعر بأن ما حدث لا يُصدّق".

وتحوّل مينته إلى بطل قومي في بلاده حيث يرتدي الأطفال هناك قمصان برايتون التي تحمل اسمه، ويحلمون بأن يسيروا على خطاه وينتشلوا أسرهم من الفقر.

وخلال الموسم الحالي لعب مينته مع برايتون 26 لقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز، ساهم خلالها بـ9 أهداف (سجل 5 وصنع 4).