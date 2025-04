يانكوبا مينته من حياة الفقر في غامبيا إلى نجومية البريميرليغ

لم ينكر الكثير من النجوم فضل كرة القدم ومساهمتها في إحداث تغيير جذري في حياتهم، ونقلهم من الفقر والتشرد والمعاناة إلى حياة تتسم بالثراء والنجومية والشُهرة.

لكن بطبيعة الحال لم يكن ليتحقق ذلك لولا الموهبة التي تمتع بها هؤلاء اللاعبون منذ صغرهم والتي صقلوها بالعمل والجد والتعب، متجاوزين كل التحديات والصعوبات التي واجهتهم.

ويعد الغامبي يانكوبا مينته أحد النماذج الحية على ذلك، والذي تحوّل خلال سنوات قليلة من لاعب غير معروف في بلاده إلى أحد النجوم اللامعة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وفق وصف الموقع الرسمي "للبريميرليغ".

فقبل 4 سنوات كان مينته يلعب مع أحد الفرق بدوري الدرجة الأولى في غامبيا ويعيش مع والديه حياة صعبة، ينام على الأرض إلى جوار أشقائه السبعة في منزلهم المتواضع الكائن بمدينة سيريكوندا الواقعة على بُعد 8 أميال جنوب غرب العاصمة بانغول.

وكافح مينته (20 عاما) بقوة من أجل أن يفي بوعد قطعه على نفسه بتحسين الظروف المعيشية لأسرته ومنحها حياة أفضل، وهو ما تحقق بالفعل الآن حيث يخوض موسمه الأول مع برايتون ألبيون ويقدّم مع الفريق أداء رائعا.

وقال مينته عن بداياته مع كرة القدم "كنت فقط أؤمن بنفسي. كنت أتدرب 3 مرات يوميا، كل يوم على هذا الحال. لقد كان الأمر صعبا جدا".

أما مدربه في فترة الطفولة عبده توراي فقال عنه "الجميع كان يراه لاعبا موهوبا منذ صغره. ما حققه اليوم لا يُفاجئ أحدا".

وفي فترة بناء مستقبله الكروي في أوروبا، عانى مينته من ظروف معيشية صعبة، خاصة وأنه قرر مغادرة غامبيا وهو في سن الـ16 فسافر إلى الدانمارك والتحق بأكاديمية فريق أودينسي.

وعن تلك التجربة تحدّث مينته "كان الأمر صعبا جدا، كنت صغيرا وبعيدا عن والدي، تعوّدت أن أكون حولهما طوال الوقت وفجأة أصبحت وحيدا".

وتابع "لكن عقلي كان دائما يقول لي يجب أن تفوز وتحقق أحلامك. هذا كل ما كان في رأسي".

وفي يوليو/تموز 2023 تعاقد نيوكاسل يونايتد مع مينته مقابل 8 ملايين يورو، لكن الفريق الإنجليزي أعار اللاعب إلى فينورد الهولندي.

That's one way to score your 𝐅irst goal.

💨 Yankuba Minteh#utrfey pic.twitter.com/O4yitENhYw

— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) September 4, 2023