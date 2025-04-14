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بعد العض.. سواريز يقضم زميله جوردي ألبا

KINGSTON, JAMAICA - MARCH 13: Luis Suárez #9 of Inter Miami CF celebrates with teammate Jordi Alba #18 after scoring the team's first goal during the 2025 Concacaf Champions Cup Round of 16 Second Leg match between Cavalier SC and Inter Miami CF at The Jamaican National Stadium on March 13, 2025 in Kingston, Jamaica. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)
لويس سواريز (يسار) قضم يد زميله جوردي ألبا (غيتي)
14/4/2025

أقدم الأورغواياني لويس سواريز لاعب إنتر ميامي على قضم زميله الإسباني جوردي ألبا خلال مشاجرة نشبت في إحدى مباريات الفريق الأميركي.

حدث ذلك في مباراة إنتر ميامي وضيفه لوس أنجلوس أف سي والتي جرت الخميس الماضي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال الكونكاكاف، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 3-1.

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فقبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة عضّ سواريز يد ألبا في وقت كان فيه الفرنسي أوليفييه جيرو لاعب لوس أنجلوس أف سي يمسك بالثاني من رقبته خلال مشادة.

واندلعت المشادة بسبب تدخل عنيف من مارلون سانتوس لاعب لوس أنجلوس، وفي غمرة الفوضى التي عمت بين لاعبي الفريقين، قضم سواريز يد ألبا بالخطأ معتقدا أنها يد أحد لاعبي الفريق المنافس وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ولا يُعد هذا التصرف هو الأول لسواريز (38 عاما)، فرغم أنها "غير متعمدة" إلا أن له 3 سوابق شهيرة تسببت في إيقافه عن اللعب لعدة مباريات.

العضات الثلاث السابقة لسواريز

كان المغربي عثمان بقّال هو الضحية الأولى لعضّات سواريز، إذ حدث ذلك خلال مباراة أياكس أمستردام وآيندهوفن في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

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وتلاسن اللاعبان في الدقيقة الأخيرة من تلك المباراة وفي لحظة خاطفة عض سواريز الذي كان حينها لاعبا في صفوف أياكس رقبة بقّال، ليُعاقب الأورغواياني بالإيقاف 7 مباريات.

أما العضة الثانية فكانت من نصيب الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش اللاعب السابق لتشلسي، وحدث ذلك عام 2013 حين كان سواريز لاعبا في ليفربول فعوقب بالإيقاف 10 مباريات.

العضّة الأشهر كان ضحيتها جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس السابق، وحدث ذلك في مباراة إيطاليا وأورغواي في نهائيات كأس العالم 2014، وعلى إثرها أُوقف سواريز عن اللعب لمدة 4 أشهر.

الأهم بالنسبة لسواريز أن تلك المباراة (إنتر ميامي ولوس أنجلوس أف سي) انتهت بفوز فريقه الذي بلغ الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

ويلعب إنتر ميامي ضد فانكوفر وايتكابس يومي 25 أبريل/نيسان الجاري و1 مايو/آيار المقبل في ذهاب وإياب المربع الذهبي.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي

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