بعد العض.. سواريز يقضم زميله جوردي ألبا

أقدم الأورغواياني لويس سواريز لاعب إنتر ميامي على قضم زميله الإسباني جوردي ألبا خلال مشاجرة نشبت في إحدى مباريات الفريق الأميركي.

حدث ذلك في مباراة إنتر ميامي وضيفه لوس أنجلوس أف سي والتي جرت الخميس الماضي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال الكونكاكاف، وانتهت بفوز الأول بنتيجة 3-1.

فقبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة عضّ سواريز يد ألبا في وقت كان فيه الفرنسي أوليفييه جيرو لاعب لوس أنجلوس أف سي يمسك بالثاني من رقبته خلال مشادة.

Luis Suarez bite attempt on teammate Jordi Alba 👀

pic.twitter.com/QVgldTjiic — Footy Humour (@FootyHumour) April 13, 2025

واندلعت المشادة بسبب تدخل عنيف من مارلون سانتوس لاعب لوس أنجلوس، وفي غمرة الفوضى التي عمت بين لاعبي الفريقين، قضم سواريز يد ألبا بالخطأ معتقدا أنها يد أحد لاعبي الفريق المنافس وفق صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ولا يُعد هذا التصرف هو الأول لسواريز (38 عاما)، فرغم أنها "غير متعمدة" إلا أن له 3 سوابق شهيرة تسببت في إيقافه عن اللعب لعدة مباريات.

العضات الثلاث السابقة لسواريز

كان المغربي عثمان بقّال هو الضحية الأولى لعضّات سواريز، إذ حدث ذلك خلال مباراة أياكس أمستردام وآيندهوفن في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.

Alweer 10 jaar geleden: De beet van Suárez in de schouder van Bakkal. pic.twitter.com/QJ6jKOVF9u — ESPN NL (@ESPNnl) November 20, 2020

إعلان

وتلاسن اللاعبان في الدقيقة الأخيرة من تلك المباراة وفي لحظة خاطفة عض سواريز الذي كان حينها لاعبا في صفوف أياكس رقبة بقّال، ليُعاقب الأورغواياني بالإيقاف 7 مباريات.

أما العضة الثانية فكانت من نصيب الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش اللاعب السابق لتشلسي، وحدث ذلك عام 2013 حين كان سواريز لاعبا في ليفربول فعوقب بالإيقاف 10 مباريات.

10. Luis Suarez Takes a Bite out of Branislav Ivanovic. pic.twitter.com/bemSihybzO — WH (@Wilshoholic) March 24, 2017

العضّة الأشهر كان ضحيتها جورجيو كيليني مدافع يوفنتوس السابق، وحدث ذلك في مباراة إيطاليا وأورغواي في نهائيات كأس العالم 2014، وعلى إثرها أُوقف سواريز عن اللعب لمدة 4 أشهر.

Há exatos 10 anos…😨 Suárez mordeu o ombro de Chiellini na Copa de 2014. Nostálgico! pic.twitter.com/FmTYTiojes — Futebol Nostálgico! (@futnostalgico) June 24, 2024

الأهم بالنسبة لسواريز أن تلك المباراة (إنتر ميامي ولوس أنجلوس أف سي) انتهت بفوز فريقه الذي بلغ الدور نصف النهائي من البطولة القارية.

ويلعب إنتر ميامي ضد فانكوفر وايتكابس يومي 25 أبريل/نيسان الجاري و1 مايو/آيار المقبل في ذهاب وإياب المربع الذهبي.