سعرها مليون دولار.. ساعة محمد صلاح الفاخرة والنادرة تخطف الأضواء

لفت المصري محمد صلاح نجم ليفربول الأنظار إليه خلال توقيعه العقد الجديد مع فريقه الإنجليزي، إذ ظهر وهو يرتدي ساعة فاخرة.

وبعد مفاوضات شاقة استمرت بضعة أشهر، أعلن ليفربول يوم الجمعة الماضي تمديد عقد صلاح لمدة عامين ينتهيان في صيف عام 2027، ويحصل بموجبه النجم المصري على راتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني (526 ألف دولار) وهو ثاني أعلى راتب بين لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الرحلة لسة مكملة 😉 pic.twitter.com/NXEaZxejIC — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) April 11, 2025

وأكد موقع "سبورت بيبل" البريطاني أن الساعة التي ظهرت على يد صلاح في صورة توقيع العقد هي ساعة "نادرة ومكلفة"، ولا يمكن شراؤها إلا من دول محددة.

وارتدى صلاح ساعة من إنتاج علامة "ريتشارد ميل" (Richard Mille) السويسرية الفاخرة التي تملك 20 فرعا في أنحاء العالم منها 6 في الولايات المتحدة ومتجر وحيد في لندن.

ولدى الشركة فروع أخرى في دول آسيوية مثل سنغافورة، وفيتنام، وإندونيسيا وماليزيا، كما أن أكثر متاجرها بُعدا هو ذلك الواقع في غوستافيا بمنطقة الكاريبي.

نوع ساعة محمد صلاح

ارتدى صلاح ساعة من نوع "Richard Mille RM 17-02 Tourbillon" ويبلغ سعرها 725 ألف جنيه إسترليني (حوالي 947 ألف دولار).

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وتعمل الساعة المذكورة بنظام التوربيون اليدوي (آلية تعمل على تقليل تأثير الجاذبية على دقة الساعة حيث تدور بحركة أنيقة وبدقة عالية، ويحتاج مقتني الساعة إلى تدويرها يدويا كل فترة).

كما تحتوي على مؤشرات للساعات والدقائق ومؤشرات وظائف أخرى، وقد صممت وفق معايير هندسية صارمة جدا مستوحاة من الطرق التحليلية الدقيقة المستخدمة في تصميم سيارات "الفورمولا ون".

وأبرمت العلامة السويسرية الفاخرة شراكات طويلة الأمد في عالم الرياضة خاصة في سباقات "الفورمولا ون" مع سائقين مثل شارل لوكلير، وفرناندو ألونسو، ولاندو نوريس، بالإضافة إلى فريقي ماكلارين وفيراري.

وفي الوقت نفسه ترتبط الشركة بعقود تجارية ورعاية مع أسماء من الوزن الثقيل في عالم ألعاب القوي مثل الجمايكية آن فريزر ومواطنها يوهان بليك، وأسطورة الراليات سيباستيان لوب، وكذلك نجم كرة القدم السابق الإيفواري ديديه دروغبا.

ويستقبل ليفربول ضيفه وست هام يونايتد اليوم على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وستكون هذه المباراة الأولى لصلاح بعد توقيعه العقد الجديد، علما بأن النجم المصري يتصدر قائمة هدافي البريميرليغ في الموسم الحالي برصيد 27 هدفا كما قدّم لزملائه 17 تمريرة حاسمة وضعته على قمة صانعي الأهداف في الدوري الإنجليزي.