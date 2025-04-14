خبير يحسم مسألة مشاركة مبابي ضد برشلونة في نهائي الكأس

حسم خبير في التحكيم الإسباني مصير مشاركة الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد ضد الغريم برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا، رغم طرده المباشر أمام ألافيس.

وتلقى مبابي بطاقة حمراء في الدقيقة 38 بعد تدخله القاسي على أنطونيو بلانكو لاعب ألافيس حيث ضرب بقدمه ساق الأخير، ورغم أن اللقطة كانت عنيفة، فإن حكم الساحة سوتو غرادو أشهر البطاقة الصفراء في البداية قبل أن يعدّل قراره بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو (فار).

طرد كيليان مبابي ! 🟥🟥pic.twitter.com/phTD36pbqE — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 13, 2025

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 مشادة واشتباك بالأيدي.. كواليس شجار ثنائي ريال مدريد list 2 of 2 بيتر كراوتش.. تحدى التنمر وأصبح رمزا في إنجلترا end of list

ولعل أكثر ما يثير قلق جماهير ريال مدريد وترقب أنصار برشلونة على حد سواء هو عدد المباريات التي سيُعاقب فيها مبابي خاصة مع قرب موعد نهائي كأس الملك بين الغريمين.

وبانتظار الإعلان الرسمي عن العقوبة من قبل رابطة الدوري الإسباني، استبق الحكم السابق إيتورالدي غونزاليس الأحداث، واستعرض اللوائح الخاصة بمثل هذه اللقطات، إذ قد يتفادى مبابي عقوبة قاسية بسبب أن بلانكو لاعب ألافيس تمكّن من إكمال المباراة.

وقال إيتورالدي "ستُطبق على مبابي المادة 130 التي تتعلق باللعب العنيف، وتنص بوضوح على أن التصرف بعنف خلال اللعب أو نتيجة مباشرة لأحد مجرياته إذا تسببت في خطر دون أن تسفر عن ضرر أو إصابة تُعاقب بالإيقاف من مباراة إلى 3 مباريات"، وبناء على ذلك سيشارك مبابي في نهائي الكأس في كلتا الحالتين.

إعلان

وبحسب إيتورالدي، فإنه بالنظر إلى أن أنطونيو بلانكو تمكّن من إكمال المباراة، فعليه لا يُعتبر تدخل مبابي رغم قسوته مسببا لإصابة.

وجاء في تقرير الحكم سوتو غرادو "في الدقيقة 38 من المباراة تم طرد اللاعب كيليان مبابي بسبب تدخل بالقدم بشكل مباشر على ساق لاعب الخصم أثناء محاولة لعب الكرة، مستخدما قوة مفرطة".

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن النقطة المهمة في تقرير الحكم هي عبارة "أثناء محاولة لعب الكرة" والتي تُعتبر عاملا مخففا للعقوبة.

وأكد إيتورالدي أنه في مثل هذه اللقطات عادة ما يتم اتخاذ الحد الأدنى من العقوبة، لذا من المتوقع أن يغيب مبابي عن مباراتين فقط.

المباراتان اللتان سيغيب عنهما مبابي وفق إيتورالدي:

ريال مدريد x أتلتيك بيلباو على ملعب سانتياغو برنابيو (الجولة 32 من الليغا).

خيتافي x ريال مدريد على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز (الجولة 33 من الليغا).

أما في حال فرض العقوبة القصوى على مبابي وهي الإيقاف 3 مباريات، وهو أمر غير مرجّح وفق إيتورالدي، فستكون المباراة التالية وفق جدول ريال مدريد هي نهائي الكأس ضد برشلونة.

ومع ذلك فإن القوانين لن تؤثر على مشاركة مبابي في كلاسيكو الكأس، لأن العقوبات لا تُنقل من الدوري إلى الكأس، إلا إذا كانت فترة الإيقاف أطول، أي من 4 إلى 12 مباراة.

ومن المقرر أن يُقام نهائي كأس الملك بين برشلونة وريال مدريد يوم السبت 26 أبريل/نيسان الجاري على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

مبابي يعتذر

في السياق، أكد بلانكو لاعب ديبورتيفو ألافيس أن مبابي اعتذر منه على هذا التدخل بعد نهاية المباراة.

وقال في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لقد كان تدخلا قويا لكنه اعتذر. هذا هو الأهم"، مضيفا "هذه أمور قد تحدث وهي جزء من كرة القدم وتبقى داخل أرضية الملعب".

في المقابل شدّد ديفيد أنشيلوتي، الذي تولّى قيادة ريال مدريد بدلا من والده كارلو، على أن مبابي ليس لاعبا عنيفا وقد اعتذر عما حدث.

إعلان

وأضاف "لقد كان تدخلا واضحا يستوجب البطاقة الحمراء وقد نال عقوبته، لا أبرر ما فعله لكن أعتقد أن كثرة الأخطاء التي ارتُكبت ضده خلال المباراة قد أوصلته إلى هذا التصرف".

الطرد الرابع

ويُعد هذا الطرد هو الرابع في مسيرة مبابي التي خاض فيها 530 مباراة لاعبا محترفا، وجميع الحالات السابقة كانت مع فريقه السابق باريس سان جيرمان.

4ème CARTON ROUGE de Kylian Mbappé dans sa carrière ! 🟥🟥🟥🟥 Son premier depuis le 27 avril 2019 ! pic.twitter.com/z5omVZJr80 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 13, 2025

أول حالة طرد كانت في موسم 2018-2019 ضد فريق نيم عندما فقد مبابي أعصابه بعد تعرضه لخطأ فقام بدفع اللاعب المنافس ليتلقى بطاقة حمراء مباشرة.

⚽ FOOT / JUSTICE : Kylian #Mbappé est suspendu trois matchs après son carton rouge samedi à Nîmes pour avoir fait justice lui-même (Ligue française). pic.twitter.com/3HcKUOx52I — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 5, 2018

أما الحالتان الثانية والثالثة فكانتا أمام الفريق نفسه وهو رين، الأولى في نصف نهائي كأس الرابطة الفرنسية موسم 2017-2018 بعد تدخله العنيف على عضلة الساق الخلفية لأحد اللاعبين من الخلف.

🚨Qui se souvient du carton rouge de Kylian Mbappé suite à ce geste DANGEREUX face à Rennes en finale de Coupe de France ? ⚠️ pic.twitter.com/g0ASV3GAFq — Raph Chader (@RaphChader) June 6, 2024

والأخرى كانت في نهائي كأس فرنسا 2018-2019 حين طُرد في الدقيقة 118 من الشوط الإضافي الثاني بعد تدخل عنيف بالقدم الممدودة على ركبة أحد لاعبي رين أثناء محاولة افتكاك الكرة.