بيتر كراوتش.. تحدى التنمر وأصبح رمزا في إنجلترا

لم يكن بيتر كراوتش، الذي طالما اعتُبر استثناء في عالم كرة القدم، اللاعب النمطي لا من حيث المظهر ولا الأسلوب، لكنه تحول إلى إحدى أكثر الشخصيات شعبية وتأثيرا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وُلِد كراوتش عام 1981 في مدينة ماكليسفيلد الإنجليزية، وطوال مسيرته، كانت إحدى السمات المميزة له هي طوله الفارع الذي بلغ 1.97 متر، وهو أمر جعل منه هدفا للتعليقات المستفزة.

معاناة مبكرة

عانى كراوتش من السخرية والتنمُّر منذ بداياته في كرة القدم، خاصة بسبب مظهره الجسدي، مما جعله يواجه تحديات كبيرة في وقت مبكر من مسيرته. وعندما كان في الـ16 من عمره، تعرض كراوتش لسوء المعاملة لمجرد مظهره الجسدي، وكان يبكي في بعض الأحيان من جراء تلك التجارب المؤلمة.

وفي بداية مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريق كوينز بارك رينجرز، كان أول ظهور له مليئا بالانتقادات، سواء من الصحافة أو الجماهير.

ولم يكن كراوتش يشبه المهاجمين التقليديين، فهو ليس سريعا أو قويا بشكل استثنائي، بل كان فارع الطول وضعيف البنية نسبيا، لكنه يمتلك موهبة فذة في ضربات الرأس.

تعددت محطات مسيرة كراوتش الكروية، من اللعب في أندية صغيرة، إلى الانتقال لفرق أكبر مثل ليفربول، حيث مر بفترات صعبة خاصة في البداية، إذ لم يسجل في أول 18 مباراة له مع النادي، لكنه في لحظة مفصلية، سجل هدفا ظل حديث وسائل الإعلام لسنوات طويلة بسبب غرابته.

ومع ذلك، كان ذلك الهدف بداية موجة من النجاحات، أعاد بها كراوتش كتابة صورته أمام الجمهور.

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ومع مرور الوقت، تحول كراوتش إلى أحد أبرز مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد سجل أكثر من 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع ليفربول، وسجل رقما قياسيا بـ53 هدفا بالرأس في البريميرليغ.

كذلك كان بيتر كراوتش جزءا من منتخب إنجلترا في العديد من البطولات الدولية، وسجل معه 22 هدفا في 42 مباراة.

نجاحات بعد الاعتزال

ولم تقتصر نجاحات كراوتش على ملاعب كرة القدم فقط، فبعد اعتزاله تحول إلى شخصية إعلامية شهيرة.

ففي عام 2018، أطلق برنامجه الخاص "بودكاست بيتر كراوتش"، الذي سرعان ما أصبح واحدا من أكثر البرامج شعبية في المملكة المتحدة.

واستضاف اللاعب السابق في برنامجه ضيوفا من مختلف الفئات بينهم شخصيات بارزة مثل الأمير ويليام وإدريس إلبا، كما تناول في حلقاته مواضيع فكاهية وشائقة تخص حياته الشخصية والمهنية.

واستفاد كراوتش من هذه الفرصة للتفاعل مع جمهور واسع وإبراز شخصيته المميزة التي تجمع بين السخرية والصدق.

وتجلت قدرة كراوتش على مواجهة التحديات في مسيرته الإعلامية، حيث أطلق بودكاست آخر بعنوان "ذا ثيرابي كراوتش" استضاف فيه زوجته، عارضة الأزياء آبي كلانسي، وقاما فيه بمناقشة جوانب الحياة الزوجية والعديد من المواضيع الشخصية.

ورغم كل الصعوبات التي واجهها كراوتش في بداية مسيرته الرياضية والشخصية، فإن عزيمته وإصراره على النجاح جعلتاه واحدا من أبرز الشخصيات في عالم الرياضة والإعلام.