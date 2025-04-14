غوارديولا مدرب مانشستر سيتي يتغنى بالمتألق مرموش

أشاد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بلاعبه المصري عمر مرموش وأكد إعجابه بتأقلم اللاعب القادم من أينتراخت فرانكفورت الألماني في يناير/كانون الثاني الماضي.

وانضم مرموش (26 عاما) إلى السيتي في موسم صعب لحامل اللقب لكنه نجح في تسجيل 7 أهداف في كافة المسابقات حتى الآن بينها هدف في الفوز الكبير 5-2 على كريستال بالاس في ملعب الاتحاد بالبريميرليغ السبت الماضي.

ولم يكشف سيتي الفائز بالدوري الإنجليزي في السنوات الأربع الأخيرة قيمة التعاقد مع مرموش لمدة 4 سنوات ونصف لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة الصفقة حوالي 70 مليون يورو وإضافات أخرى.

وسجل الدولي المصري ثلاثية في الفوز الكبير 4-صفر على نيوكاسل وهدفا في التعادل 2-2 وكذلك هدف الفوز 2-1 على ملعب بورنموث في دور الـ8 لكأس الاتحاد الإنجليزي وكذلك الهدف الثاني الحاسم في الفوز 2-1 على ليستر قبل هدفه في بالاس.

وبدأ سيتي موسمه في محاولة لكتابة التاريخ بحصد لقبه الخامس على التوالي لكن الأمور كانت صعبة على فريق غوارديولا الذي أشاد كثيرا بمرموش.

وقال المدرب الإسباني لموقع النادي على الإنترنت "أرقامه جيدة حقا. لقد انضم لنا في منتصف الموسم وفي لحظة لم نكن فيها جيدين".

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وتابع "أحيانا عندما تأتي إلى هنا وكل شيء يسير على ما يرام، يكون من السهل عليك التكيف. لكن عندما تأتي والفريق في حالة سيئة فإن ما فعله يعتبر إنجازا كبيرا".

وشكل مرموش خطورة كبيرة على مرمى بالاس وسجل هدفا وكان بإمكانه إضافة المزيد بفضل أداء هجومي مذهل.

وأبدى غوارديولا سعادته بشغف صاحب القميص رقم 7 قائلا "عندما يفضل الفريق الاستحواذ والاحتفاظ بالكرة، فإنه ينطلق ويفهم القوة التي يتعين اللعب بها. سجل هدفا آخر وكان بإمكانه تسجيل المزيد بسهولة".

ويحتل السيتي المركز الخامس في الدوري برصيد 55 نقطة قبل 6 مباريات على نهاية الموسم.