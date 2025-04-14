فريق كندي يستغل وجود ميسي ويضاعف سعر تذكرة مباراته 10 مرات

حرص فريق فانكوفر وايتكابس الكندي على استثمار زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأميركي لملعبه من أجل تحقيق أكبر ربح مادي ممكن.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الفريق الكندي قرر رفع أسعار تذاكر مباراته ضد إنتر ميامي في بطولة دوري أبطال الكونكاكاف 10 أضعاف ثمنها الطبيعي بسبب زيارة ميسي إلى مدينة فانكوفر.

💸Precios desorbitados para ver a Messi en Vancouver, hasta 10 veces más que partidos normales🤯⚽️#ConcaChampions | #InterMiamiCF | #VWFChttps://t.co/3EdqZLSmkj — AS USA Latino (@US_diarioas) April 13, 2025

وأكدت أنه قد تم بالفعل بيع 50% من تذاكر المباراة التي ستُقام على ملعب "بي سي بلايس استاديوم"، وسط إقبال كثيف على التذاكر المتبقية من قبل جماهير وايتكابس.

ورغم ذلك تسود حالة من التذمّر في أوساط جماهير الفريق الكندي بسبب أسعار التذاكر المتبقية التي صُنفت على أنها "باهظة الثمن وغير اقتصادية".

وأوضحت الصحيفة أن أسعار التذاكر المتبقية تبدأ من 211 دولارا كنديا وتصل إلى 900 بالعُملة المحلية أي ما يعادل 152 دولارا أميركيا حتى 650.

ويعود السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق إلى الطابع الكبير للمباراة على اعتبار أنها في مرحلة متقدمة جدا في بطولة قارية (ذهاب نصف نهائي دوري أبطال كونكاكاف) إضافة إلى التوقعات العالية بمشاركة ميسي.

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يُذكر أن فريق فانكوفر وايتكابس ينافس في الدوري الأميركي للمحترفين (MLS)، وكان قد استضاف "أوستن إف سي" على الملعب نفسه فجر الأحد وتراوحت أسعار تذاكر هذه المباراة بين 29 إلى 95 دولارا كنديا (20 إلى 68 دولارا أميركيا).

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب من نصف نهائي البطولة على ملعب بي سي بلايس معقل وايتكابس الخميس 24 أبريل/نيسان الجاري، على أن تُجرى مباراة الإياب بعدها بأسبوع (1 مايو/أيار المقبل) على ملعب "تشيس ستاديوم" معقل الفريق الأميركي.

وبلغ إنتر ميامي نصف نهائي دوري أبطال الكونكاكاف بعد فوزه على مواطنه لوس أنجلوس إف سي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي، بينما تأهل "فانكوفر وايتكابس" إلى الدور نفسه رغم تعادله مع بوماس المكسيكي 3-3 لكنه استفاد من قاعدة الأهداف المسجلة خارج الديار.