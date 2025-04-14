موعد مباراة ريال مدريد ضد أرسنال الحاسمة بدوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة ريال مدريد ضد أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر للمواجهة المنتظرة.

وتقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل/نيسان الجاري على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت (19:00) بتوقيت غرينتش.

ويدير المباراة طاقم تحكيم فرنسي بقيادة الحكم الدولي فرونسوا ليتيزكي.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمواجهة ريال مدريد أرسنال في إياب ربع نهائي دوري الأبطال هي:

beIN Sports HD 1 (تعليق علي سعيد الكعبي)

beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

أفضلية أرسنال علي ريال مدريد

ويحل أرسنال ضيفا ثقيلا على ريال مدريد بأفضلية كبيرة لفوزه في مباراة الذهاب في لندن 3-صفر.

وتواجه الفريقان 5 مرات سابقة، فاز "المدفعجية" في 3 مباريات مقابل فوز وحيد لريال مدريد وتعادل واحد.

توج ريال مدريد بـ6 ألقاب في آخر 11 نسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حتى قبل ضم نجمه الفرنسي كيليان مبابي.

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وجعلت ثلاثية "المدفعجية" في الذهاب طريق الريال للتتويج بلقبه الـ16 في دوري الأبطال صعبا للغاية، كما كان الحال في مسيرته نحو التتويج باللقب في 2022، عندما واجه باريس سان جيرمان، وتشيلسي ومانشستر سيتي وأخيرا ليفربول في المباراة النهائية.