أغلى مباراة في التاريخ.. آلاف الدولارات سعر تذكرة نهائي مونديال الأندية

من المنتظر أن يصبح نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 هو المباراة الأغلى في تاريخ كرة القدم من حيث أسعار التذاكر.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن من يرغب في مشاهدة هذه المباراة التي لم يتحدد طرفاها بعد، من مدرجات ملعب ماتلايف ستاديوم في نيوجيرسي الذي يتسع لحوالي 82.5 ألف متفرج، يتعين عليه دفع مبلغ يتراوح بين 600 إلى 8000 يورو.

وتبدأ أسعار تذاكر المدرجات العلوية في ملعب ماتلايف من 600 يورو، أما التذاكر الخاصة بالمنصة الرئيسية فقد بيعت بالكامل ولم يتبقَ سوى إعادة البيع الرسمي بأسعار تتراوح بين 6 إلى 8 آلاف يورو وفق "ماركا".

وتبدو هذه الأرقام بعيدة للغاية عن أسعار تذاكر المباريات الخاصة بنهائي النسخة الماضية من كأس العام 2022 في قطر التي تراوحت بين 207 إلى 1600 يورو، وكذلك نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي الذي يبدأ سعر تذكرته من 70 يورو حتى 960.

كما قارنت الصحيفة بين أسعار تذاكر مباريات وحفلات موسيقية أُقيمت على نفس الملعب وسعر تذكرة نهائي مونديال الأندية:

مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية في الصيف الماضي تراوحت أسعارها بين 200 إلى 4 آلاف يورو.

حفلات المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا والمغنية الأميركية بيونسيه تراوحت بين 50 إلى 450 يوروو.

وبحسب الصحيفة فإن وجود النجم ليونيل ميسي مع إنتر ميامي، وقرب البطولة من الأرجنتين والبرازيل، يعد ضمانا حقيقيا لحضور جماهيري كبير.

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وتتراوح أسعار المباراة الافتتاحية المقررة يوم 13 يونيو/حزيران القادم بين إنتر ميامي والأهلي المصري من 200 إلى 1000 يورو.

وفي الوقت نفسه استعرضت الصحيفة أسعار تذاكر المباريات الثلاث لريال مدريد في الدور الأول، حيث يلعب النادي الملكي في المجموعة الثامنة.

وتاليا أسعار ريال مدريد في الدور الأول من كأس العالم للأندية: