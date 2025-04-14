موعد مباراة أستون فيلا ضد سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة أستون فيلا الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025 والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر للمباراة.

تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل/نيسان الجاري على ملعب "فيلا بارك" معقل أستون فيلا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت (19:00) بتوقيت غرينتش.

يدير المباراة طاقم تحكيم إسباني بقيادة خوسي ماريا مارتينيز.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي:

beIN Sports HD 1 (تعليق أحمد البلوشي)

beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الذهاب بفوز باريس سان جيرمان بملعبه (حديقة الأمراء) 3-1، وهي المرة الوحيدة التي التقى فيها الفريقان.

وتقدم فيلا في مباراة الذهاب الأربعاء الماضي عن طريق مورجان روجرز لكن سان جيرمان قلب تأخره لفوز 3-1 بأهداف ديزريه دوي وكفاراتسخيليا ونونو منديز.

That Kvara stud roll 🥵

Wait for the reactions 😱#UCL pic.twitter.com/hBHw4lnkzk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 11, 2025

مدرب أستون فيلا يعول على الأرض والجمهور

دعا أوناي إيمري مدرب أستون فيلا فريقه إلى استغلال أفضلية اللعب على أرضه وأن يستمد الطاقة من جماهيره وقال "يحظى باريس سان جيرمان بخبرة كبيرة في المباريات خارج أرضه. إنهم يلعبون في فرنسا وأوروبا، لكننا لدينا الخبرة أيضا".

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وأضاف "سنتفاعل مع جماهيرنا وسنستمد الطاقة والحماس منهم… إذا قمنا بأشياء جيدة على أرض الملعب تكتيكيا وفرديا، فإن الجماهير ستزيد من طاقتنا وستدعمنا كثيرا. ينقلون هذه الطاقة دائما للاعبينا".

وأوضح إيمري إن أستون فيلا سيلتزم بخطته مضيفا "توقعاتنا هي تحقيق نتيجة جيدة في مباراة الإياب. بالطبع، فوزهم 3-1 يمنحهم أفضلية لكن هل هي أفضلية كبيرة؟ بالطبع لا. لماذا؟ لأن علينا الفوز".