موعد مباراة أستون فيلا ضد سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
14/4/2025
نستعرض موعد مباراة أستون فيلا الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025 والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر للمباراة.
تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل/نيسان الجاري على ملعب "فيلا بارك" معقل أستون فيلا.
اقرأ أيضاlist of 2 items
أرقام كارثية لفينيسيوس لاعب ريال مدريد منذ إعلان "تحديه" عالم كرة القدم
وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت (19:00) بتوقيت غرينتش.
يدير المباراة طاقم تحكيم إسباني بقيادة خوسي ماريا مارتينيز.
القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي:
- beIN Sports HD 1 (تعليق أحمد البلوشي)
- beIN Sports HD 1 English
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
انتهت مباراة الذهاب بفوز باريس سان جيرمان بملعبه (حديقة الأمراء) 3-1، وهي المرة الوحيدة التي التقى فيها الفريقان.
المصدر : الجزيرة