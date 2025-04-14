موعد مباراة أستون فيلا ضد سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة أستون فيلا الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025 والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر للمباراة.

تقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل/نيسان الجاري على ملعب "فيلا بارك" معقل أستون فيلا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت (19:00) بتوقيت غرينتش.

يدير المباراة طاقم تحكيم إسباني بقيادة خوسي ماريا مارتينيز.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة أستون فيلا ضد باريس سان جيرمان في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي:

beIN Sports HD 1 (تعليق أحمد البلوشي)

beIN Sports HD 1 English

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الذهاب بفوز باريس سان جيرمان بملعبه (حديقة الأمراء) 3-1، وهي المرة الوحيدة التي التقى فيها الفريقان.