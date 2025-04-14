مشادة واشتباك بالأيدي.. كواليس شجار ثنائي ريال مدريد

يعيش ريال مدريد حالة من التوتر الشديد بعد الهزيمة القاسية التي تعرّض لها الفريق أمام أرسنا الأسبوع الماضي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث انعكس ذلك على اللاعبين في غرفة الملابس.

وأكد الصحفي الإسباني إيدو أغيري خلال ظهوره في برنامج "إلشيرينغيتو" (El Chiringuito) الشهير أن إحدى الحصص التدريبية الأخيرة للفريق الملكي شهدت مشادة قوية بين اثنين من نجوم الفريق.

وأوضح أن الحادثة "الساخنة" وقعت خلال مران يوم الجمعة الماضي بين الألماني أنطونيو روديغير والإنجليزي جود بيلينغهام حيث اضطر زملائهما إلى التدخل من أجل الفصل بينهما.

🚨🚨 EXCLUSIVA @EduAguirre7 🚨🚨 🤬 "El viernes hubo un PIQUE en el entrenamiento entre RUDIGER y BELLINGHAM" 🤬 🤝 "Se terminaron dando la mano". pic.twitter.com/xZCGQrptIE — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 13, 2025

وقال أغيري "هذه واحدة من أكثر الأسابيع توترا داخل غرفة ملابس ريال مدريد. منذ يوم الأربعاء يشعر اللاعبون بأنهم مجبرون على التأهل وكأنهم يلعبون على الموسم كله في أيام معدودة".

وأضاف "نتيجة هذا التوتر، علمت أنه في تمرين يوم الجمعة حصلت مشادة قوية تحولت إلى شجار بين لاعبين هما بيلينغهام وروديغير".

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وتابع أغيري "حصل تدخل عنيف ثم شتم أو كلام جارح بين اللاعبين. بعدها تواجها وجها لوجه واضطر الزملاء للتفريق بينهما".

وزاد "هذا النوع من المشادات يحدث كثيرا في أندية كرة القدم، لكنه يصبح مهمّا عندما يكون قبل أيام قليلة فقط من مباراة مصيرية (أرسنال في إياب ربع نهائي الأبطال)".

🚨 Une grosse altercation a eu lieu entre Antonio Rüdiger et Jude Bellingham lors de l'entraînement du Real Madrid vendredi dernier ! 💢😳 🤬 Des insultes ont été lancées de la part des deux joueurs. 🤝 Les deux coéquipiers ont fini par se calmer et se serrer la main à la fin.… pic.twitter.com/aTkP8POQk8 — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 14, 2025

وختم أغيري "حسب ما علمت فقد انتهت المشادة بشكل ودي حيث تصافح اللاعبان وبقي الشجار كحادثة تمرين لا أكثر. لكنها في الحقيقة تعكس التوتر الكبير الموجود لدى لاعبي ريال مدريد حاليا".

وشارك روديغير أمس الأحد في مباراة ريال مدريد ضد ألافيس ضمن الجولة الـ31 من الليغا لمدة 90 دقيقة، في حين دخل بيلينغهام في الدقيقة 63 بديلا لزميله التركي أردا غولر.

ومن حسن حظ اللاعبين أن ريال مدريد تمكن من الخروج منتصرا من هذه المباراة بهدف وحيد سجله الفرنسي إدواردو كامافينغا.

CAMAVINGA AL CENTRO DEL CAMPO. 💥 Pared y zurdazo para conquistar Mendizorroza. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/RPJmICkMJa — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) April 13, 2025

ويمنح هذا الفوز ريال مدريد دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة أرسنال يوم الأربعاء الماضي على ملعب ستنتياغو برنابيو في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، خاصة وأن الميرنغي مطالب بالفوز بفارق 4 أهداف من أجل بلوغ المربع الذهبي.