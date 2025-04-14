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مشادة واشتباك بالأيدي.. كواليس شجار ثنائي ريال مدريد

خسارة ريال مدريد أمام أرسنال تسببت في توتر الأجواء بين أعضاء الفريق الإسباني (رويترز)
14/4/2025-|آخر تحديث: 14/4/202504:43 م (توقيت مكة)

يعيش ريال مدريد حالة من التوتر الشديد بعد الهزيمة القاسية التي تعرّض لها الفريق أمام أرسنا الأسبوع الماضي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث انعكس ذلك على اللاعبين في غرفة الملابس.

وأكد الصحفي الإسباني إيدو أغيري خلال ظهوره في برنامج "إلشيرينغيتو" (El Chiringuito) الشهير أن إحدى الحصص التدريبية الأخيرة للفريق الملكي شهدت مشادة قوية بين اثنين من نجوم الفريق.

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وأوضح أن الحادثة "الساخنة" وقعت خلال مران يوم الجمعة الماضي بين الألماني أنطونيو روديغير والإنجليزي جود بيلينغهام حيث اضطر زملائهما إلى التدخل من أجل الفصل بينهما.

وقال أغيري "هذه واحدة من أكثر الأسابيع توترا داخل غرفة ملابس ريال مدريد. منذ يوم الأربعاء يشعر اللاعبون بأنهم مجبرون على التأهل وكأنهم يلعبون على الموسم كله في أيام معدودة".

وأضاف "نتيجة هذا التوتر، علمت أنه في تمرين يوم الجمعة حصلت مشادة قوية تحولت إلى شجار بين لاعبين هما بيلينغهام وروديغير".

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وتابع أغيري "حصل تدخل عنيف ثم شتم أو كلام جارح بين اللاعبين. بعدها تواجها وجها لوجه واضطر الزملاء للتفريق بينهما".

وزاد "هذا النوع من المشادات يحدث كثيرا في أندية كرة القدم، لكنه يصبح مهمّا عندما يكون قبل أيام قليلة فقط من مباراة مصيرية (أرسنال في إياب ربع نهائي الأبطال)".

وختم أغيري "حسب ما علمت فقد انتهت المشادة بشكل ودي حيث تصافح اللاعبان وبقي الشجار كحادثة تمرين لا أكثر. لكنها في الحقيقة تعكس التوتر الكبير الموجود لدى لاعبي ريال مدريد حاليا".

وشارك روديغير أمس الأحد في مباراة ريال مدريد ضد ألافيس ضمن الجولة الـ31 من الليغا لمدة 90 دقيقة، في حين دخل بيلينغهام في الدقيقة 63 بديلا لزميله التركي أردا غولر.

ومن حسن حظ اللاعبين أن ريال مدريد تمكن من الخروج منتصرا من هذه المباراة بهدف وحيد سجله الفرنسي إدواردو كامافينغا.

ويمنح هذا الفوز ريال مدريد دفعة معنوية هائلة قبل مواجهة أرسنال يوم الأربعاء الماضي على ملعب ستنتياغو برنابيو في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، خاصة وأن الميرنغي مطالب بالفوز بفارق 4 أهداف من أجل بلوغ المربع الذهبي.

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المصدر : الصحافة الإسبانية

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