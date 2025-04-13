الدوري التونسي يدخل مربع الفوضى والأزمات بسبب اعتراضات الأندية

تصاعدت وتيرة الجدل والاحتجاجات في الدوري التونسي لكرة القدم بعد تتالي اعتراض الأندية على نتائج المباريات وطعنها في قرارات لجنة الانضباط إثر إصدار قرارات ضد عدد من الأندية واللاعبين.

ومع بلوغ الدوري التونسي المنعطف الحاسم نحو التتويج باللقب وصراع تفادي الهبوط، ازدادت موجة الاحتقان والتوتر بين الأندية واتحاد الكرة ولجنة الحكام.

واندلعت شرارة الأزمة في الدوري الجمعة الماضي عندما أعلنت لجنة الانضباط بالرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة فرض عقوبة الإيقاف لمباراتين على يوسف بلايلي، بعد أن قام بحركة غير أخلاقية خلال مباراة فريقه أمام شبيبة العمران في مارس/آذار الماضي.

الترجي يهدد بالانسحاب

ووجهت لجنة الانضباط استدعاء لبلايلي الذي أدلى بأقواله حول الحركة التي أتاها ورصدتها كاميرات التلفزيون، ليتم اتخاذ قرار وقف اللاعب لمباراتين ضد كل من قوافل قفصة ثم النادي الأفريقي في "ديربي العاصمة" المرتقب بشدة.

وأشعل قرار مكتب الرابطة موجة من الغضب والاحتقان في أوساط الترجي، حيث هددت الجماهير باللجوء لكل الوسائل لدفع الرابطة للتراجع عن قرارها الجائر، وفق تقدير المشجعين.

وبعد ساعات من ذلك، أعلن الترجي التونسي، حامل اللقب، رسميا أنه يدرس الانسحاب من بطولة الدوري وكل المسابقات التي ينظمها الاتحاد، بسبب ما وصفه "بالقرارات الظالمة وغير العادلة" التي صدرت ضد لاعبه.

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وقال الترجي، بطل تونس 33 مرة، في بيان رسمي مساء السبت: "على إثر ما شاب الملف التأديبي ليوسف البلايلي من خروقات جسيمة مست الحقوق الأساسية للاعبنا وجمعيتنا، قرر النادي رسميا تجميد التعامل مع الرابطة الوطنية إلى حين انتخاب رابطة شرعية تُحترم فيها قواعد الشفافية والحياد".

وبجانب تلك القرارات، أرسل الفريق الأحمر والأصفر، وهو أكثر أندية تونس تتويجا بالألقاب، خطابا رسميا لوزارة الرياضة يدعوها لفتح تحقيق إداري شامل في طريقة عمل رابطة كرة القدم واللجان التابعة لها.

ووصف الفريق قرارات رابطة الدوري بالانحراف الخطير عن مبادئ العدالة الرياضية، مضيفا أنه سيرفض، مستقبلا، كل ما يصدر عنها حتى تكريس العدالة والالتزام بالحياد والنزاهة، مع الحفاظ على حق النادي في اللجوء للهيئات القضائية المحلية والدولية.

أزمة الأفريقي تقتحم أسوار البرلمان

ولم تقتصر أزمة الدوري التونسي على توتر العلاقة بين الترجي والرابطة، بل شملت أندية أخرى في مقدمتها النادي الأفريقي الذي أعلن مساء الجمعة أنه قرر رسميا سحب ثقته من اتحاد الكرة داعيا وزارة الرياضة إلى فتح تحقيق في الظروف المحيطة بتعيين أعضاء لجنة الاستئناف بالاتحاد.

واندلعت شرارة الاحتجاجات في أوساط الأفريقي عندما قررت لجنة الاستئناف، وهي آخر طور للنزاعات محليا، خصم نقطتين من رصيد الفريق بعد أن منحته رابطة المحترفين نقاط المباراة التي جمعته باتحاد بن قردان في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتعادل الأفريقي (0 ـ0) مع اتحاد بن قردان في الجولة الـ16 من الدوري، لكن الفريق نجح في الحصول على النقاط الثلاث جزائيا بعد خطأ إداري وقع فيه منافسه، حيث أقرت الرابطة فوز الأفريقي جزائيا (2 ـ0).

غير أن لجنة الاستئناف أسقطت قرار الرابطة وخصمت نقطتين من النادي بعد أن أقرّ أعضاؤها النتيجة الحاصلة على أرض الملعب، لتفجّر موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات من قبل مشجعي الفريق الأحمر والأبيض.

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وخرج آلاف المشجعين الأسبوع الماضي في تظاهرة احتجاجية أمام مقر اتحاد الكرة للتنديد بما اعتبروه قرارا جائرا في حق ناديهم، والتهديد برد الفعل تجاه تلك القرارات.

ومن جهته، لم يتأخر الأفريقي في اتخاذ جملة من القرارات للرد على خصم نقطتين من رصيده، والتي كان أبرزها سحب الثقة رسميا من اتحاد كرة القدم وكل اللجان المنضوية تحته وأولها لجنة الاستئناف.

وقال الأفريقي، في بيان غاضب، إنه "توصّل باستغراب شديد في الساعات الأولى من فجر الأربعاء بقرار صادر عمّا يسمّى "لجنة الاستئناف" نتج عنه سلب النادي الأفريقي حقه القانوني وتغيير ترتيب وخارطة بطولة الدوري لفائدة أطراف معلومة".

وكشف الأفريقي الذي يبحث عن أول تتويج بالدوري منذ عام 2015، أنه بدأ إجراءاته مع الجهات القضائية لحلّ ما يسمّى لجنة الاستئناف، مضيفا أنه وجه خطابا لوزارة الرياضة للتحقيق في عمل اللجنة وعمل اتحاد الكرة.

إعادة مباراة.. أزمة جديدة

واستمرت القرارات المثيرة للجدل، عندما أعلنت رابطة الدوري إعادة مباراة قوافل قفصة والنجم الساحلي لوجود خطأ إداري من قبل الفريق الأول يستوجب إلغاء النتيجة وإعادة المباراة.

واعترض النجم الساحلي على إشراك قوافل قفصة لاعبه الكالي بانغورا، غير المؤهل قانونيا، وذلك في المباراة التي انتهت بين الفريقين بالتعادل (1 ـ1)، قبل أن يأتي قرار رابطة الدوري بإلغاء تلك النتيجة وإعادة المواجهة.

لكن قوافل قفصة رفض القرار وتمسك بعدم إعادة المباراة وفق ما أعلنه مسؤولوه الذين اتهموا الهياكل المشرفة على كرة القدم بعدم الحياد والذهاب بالمسابقة نحو المجهول.

كما شملت الاحتجاجات فريق مستقبل قابس الذي ندد مسؤولوه بقرار لجنة الاستئناف خصم نقطتين من رصيد النادي بعد الفوز جزائيا على مستقبل سليمان (2 ـ0) وتعزيز حظوظه في تفادي الهبوط.

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وقال مستقبل قابس إن قرارات لجنة الاستئناف "دُبّرت بليل" وكانت منافية للحياد والنزاهة، معلنا أنه سيلجأ للمحكمة الرياضية الدولية لاسترجاع حقه المسلوب، وفق قوله.

وكانت جماهير مستقبل قابس، الذي يحتل المركز الـ13 في ترتيب الدوري، رفعت أمس السبت لافتة على المدرجات تضمنت عبارات تتهم لجنة الاستئناف باتخاذ قرارات ظالمة ومجانبة للقانون والنصوص المنظمة لمسابقة الدوري.