استغناءات بالجملة وصيف مرتقب للاعبي ريال مدريد ينبئ بتجديد الدماء

يكتنف الغموض مستقبل عددا من أبرز لاعبي ريال مدريد من بينهم لوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز، حيث يخطط النادي الملكي لضخ دماء جديدة في صفوفه الصيف المقبل على حساب بعض نجومه كبار السن.

وأشارت صحيفة "آس" إلى أن عقد مودريتش (39 عاما) الذي تم تمديده عاما واحدا الصيف الماضي يواجه مصيرا مجهولا وصعبا.

ويتطلع النادي الملكي إلى ضم قلب دفاع شاب، مثل ديان هويسين من بورنموث، الذي يبلغ سعره 60 مليون يورو، إلى جانب خط وسط متميز.

ويبرز اسم مارتن زوبيميندي (ريال سوسيداد) رغم مفاوضات أرسنال المتقدمة معه، مما يعني أن مصير مودريتش بات على المحك.

وأضافت أنه في ظل تراجع نتائج ريال مدريد مؤخرا تتأني إدارة النادي في موضوع التجديدات، خاصة أن سياسة النادي تعتمد على تمديد العقود من موسم لآخر للاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين.

والأمر ينطبق على لوكاس فاسكيز (33 عاما) الذي قدم موسما متواضعا، حيث يقترب المرينغي من حسم صفقة الظهير ترينت ألكسندر أرنولد بصفقة انتقال حر من ليفربول، في خطوة تعني خروج فاسكيز من حسابات الموسم المقبل.

كما يواجه دافيد ألابا (36 عاما) العائد من الإصابة والذي ينتهي عقده في 2026 مصيرا مشابها، خصوصا بعد المستوى المتدني الذي أظهره أمام أرسنال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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في المقابل يمتلك أنطونيو روديغر فرص أفضل لتمديد وجوده في البرنابيو رغم معاناته من إصابة مزمنة.

وفرض الألماني نفسه كأحد أبرز عناصر الفريق هذا الموسم، بمشاركاته المستمرة وأدائه الحاسم في مباريات كبرى.