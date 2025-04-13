هل يغيب مبابي عن نهائي كأس إسبانيا أمام برشلونة؟

يواجه كيليان مبابي نجم ريال مدريد خطر الغياب عن مواجهة برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا بعد تعرضه للطرد اليوم الأحد أمام ألافيس في الدوري الإسباني.

وتعرض مبابي للطرد المباشر خلال مباراة ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم على ملعب الأخير، ضمن لقاءات الجولة الـ31، التي انتهت بفوز النادي الملكي بهدف نظيف. وطُرد مبابي بسبب تدخل عنيف على أنطونيو بلانكو مدافع ألافيس في الدقيقة الـ38.

الحكم سوتو جرادو كان قد أشهر البطاقة الصفراء أولا في الدقيقة 37، بعد تدخل مبابي المتأخر على بلانكو، لكن تقنية الفيديو "فار" (VAR) تدخلت لمراجعة اللقطة، ليطلب من الحكم مشاهدة الإعادة على الشاشة.

وبعد مراجعة الحالة، قرر الحكم تصحيح قراره وأشهر البطاقة الحمراء في وجه مبابي، الذي كان قد بدأ في التوجه إلى النفق المؤدي لغرف الملابس، بعدما أظهرت الإعادة تدخله العنيف بباطن القدم على ساق بلانكو، وتحديدا عند منطقة عضلة السمانة.

وبحسب صحيفة "آس" فإنه في حالة إيقاف مبابي 4 مباريات أو أكثر، فلن يلعب نهائي كأس الملك أمام برشلونة، ولكن بما أنه لم يتسبب في إصابة لاعب ألافيس، فسيتم تطبيق المادة 130 التي تنص على إيقافه مباراتين فقط (عقوبة الطرد المباشر).

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وتشير المواقف المشابهة السابقة إلى أن إيقاف مبابي سيكون مباراتين، لحين تحديد القرار الرسمي من قبل رابطة الليغا.

ويلعب ريال مدريد مباراتين في الدوري أمام أتلتيك بيلباو وخيتافي، قبل مواجهة برشلونة في 26 أبريل/نيسان الجاري في نهائي كأس الملك.

وهذه هي البطاقة الحمراء الأولى التي يحصل عليها مبابي منذ عام 2019، خلال مباراة رين مع باريس سان جيرمان.

10 مباريات

ويعتقد الحكم السابق، والرئيس السابق لرابطة حكام المباريات المحترفين، كيث هاكيت، أن تصرفات اللاعب الفرنسي تستحق الإيقاف لـ10 مباريات.

وقال هاكيت لموقع "فوتبول إنسايدر": "كان تدخل مبابي وحشيا. لقد عرّض سلامة خصمه للخطر. تصرف الحكم بسرعة بإشهار البطاقة الحمراء. الآن، يجب على السلطات أن تُثبت أنه لا مكان لهذا النوع من التدخل في اللعبة من خلال إيقاف مبابي 10 مباريات. هيا بنا، دعونا نوقف هذا النوع من التصرفات من أي لاعب في اللعبة".

وكان مبابي محظوظا لأن ريال مدريد تمسك بالفوز ليحافظ على آماله في الفوز بلقب الدوري الإسباني.

وبينما يبدو إيقافه مدة 10 مباريات أمرا مستبعدا، قد يتعرض اللاعب البالغ من العمر 26 عاما لإيقاف لـ3 مباريات، حسب ما هو معمول به في المسابقات المحلية.