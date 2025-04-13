بنزيمة يسعى لإقناع بوغبا بالالتحاق بالدوري السعودي

أفاد تقرير إعلامي فرنسي أن كريم بنزيمة، نجم نادي الاتحاد، يسعى لجلب مواطنه بول بوغبا إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وكان يوفنتوس قد فسخ عقد بوغبا بالتراضي قبل عدة أشهر، وهذا يسمح للاعب بالانتقال إلى أي نادٍ مجانا.

ومنذ مارس/آذار الماضي، عاد بوغبا للعب كرة القدم بعد انتهاء فترة إيقافه التي استمرت 18 شهرا بسبب المنشطات.

وسُمح للاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق باستئناف مسيرته الكروية بعد تخفيض إيقافه بسبب المنشطات من 4 سنوات إلى 18 شهرا. ومع ذلك، لا يزال الفائز بكأس العالم 2018 من دون نادٍ.

BENZEMA SUR LE FORCING POUR QUE POGBA VIENNE À AL-ITTIHAD 😨🇸🇦 (@telefoot_TF1) pic.twitter.com/vuOTJjKRg0 — Al Ittihad FR 🇫🇷 (@al_IttihadFR) April 13, 2025

ووفقا لشبكة "تيليفوت" الفرنسية، فإن بنزيمة يحاول إقناع بوغبا بالانضمام إلى نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويضم الاتحاد بين صفوفه الثنائي بنزيمة ونغولو كانتي زميلي بوغبا السابقين في منتخب فرنسا إلى جانب المدرب الفرنسي لوران بلان.

وبحسب التقرير، فإن بوغبا لا يفكر في الوقت الحالي في الانتقال إلى الدوري السعودي لرغبته في المشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب فرنسا.

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ويُعتقد أن لاعب خط الوسط يحظى أيضا باهتمام من الدوري الأميركي وكذلك الياباني.

وكانت تقارير قد أفادت أن أولمبيك مرسيليا فكّر في ضم اللاعب الفرنسي، لكنه لم يُرِد التعاقد معه قبل نهاية الموسم.

ووفقا للتقارير، لن يتمكنوا من تجديد اهتمامهم به إذا ظلّ متاحا في السوق حتى فترة الانتقالات الصيفية.