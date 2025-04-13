تونس والمغرب بمجوعة واحدة بكأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما

أوقعت قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم تحت 20 عاما التي سحبت اليوم الأحد بالقاهرة المنتخب المصري صاحب الأرض ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات جنوب أفريقيا وزامبيا.

وتقام البطولة في الفترة من 27 أبريل/نيسان الجاري إلى 18 مايو/أيار المقبل بمصر وهي مؤهلة لكأس العالم بتشيلي التي ستقام بين شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وجاءت نتائج القرعة على النحو الآتي:

المجموعة الأولى: مصر، جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون، تنزانيا.

مصر، جنوب أفريقيا، زامبيا، سيراليون، تنزانيا. المجموعة الثانية: تونس، نيجيريا، كينيا، المغرب.

تونس، نيجيريا، كينيا، المغرب. المجموعة الثالثة: السنغال، أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غانا.

ويتأهل إلى دور الثمانية صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إضافة إلى أفضل منتخبين من أصحاب المركز الثالث خلال الدور الأول.

وتبعا للوائح البطولة، سيتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث لحسم المقعدين الأخيرين في دور الثمانية.

وكانت ساحل العاج انسحبت من تنظيم البطولة ومنح الاتحاد الأفريقي للعبة مصر حق التنظيم.