أجمل 10 أهداف من ركلات حرة بالتاريخ.. بينها ركلة رايس في ريال مدريد

تُعدّ الركلات الحرة الثابتة واحدة من أهم الجوانب في كرة القدم، نظرا لدورها الكبير في حسم كثير من المباريات لمصلحة فريق على حساب آخر.

وتحتاج هذه الركلات إلى مهارة استثنائية في التسديد إلى جانب عدة عوامل أخرى، أبرزها الدقة في التسديد، والقوة، والتركيز، والهدوء.

وكان الإنجليزي ديكلان رايس لاعب أرسنال حديث العالم الأسبوع الماضي بعد تألقه في مباراة فريقه ضد ريال مدريد بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدفين من ركلتين حرتين مباشرتين بطريقة رائعة.

وأعاد هذان الهدفان إلى الأذهان عديدا من الأهداف المنقوشة في ذاكرة الساحرة المستدير، التي تم تسجيلها بالطريقة ذاتها، نستعرض أبرز 10 منها في السطور التالية:

احتاج المنتخب الإنجليزي إلى براعة بيكهام من أجل إنقاذ حلم "الأسود الثلاثة" بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2002 من الضياع.

ففي التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال كوريا الجنوبية واليابان، كان منتخب إنجلترا على بُعد 3 دقائق فقط من الإقصاء، لكن بيكهام استثمر ركلة حرة من خارج الصندوق فسددها من فوق الحائط البشري استقرت في شباك حارس اليونان، ليفجّر فرحة الجماهير الإنجليزية بالفوز وبلوغ المونديال.

In to the final seconds of stoppage time. Need a goal to secure @FIFAWorldCup qualification. Step forward, David Beckham! #OnThisDay in 2001… 👏 pic.twitter.com/R69z3xlsqc

في يونيو/حزيران 1998، سجّل البرازيلي كارلوس واحدا من أشهر الأهداف في تاريخ كرة القدم، وذلك في مباراة البرازيل وفرنسا التي أقيمت ضمن بطولة ودية سبقت انطلاق نهائيات كأس العالم.

ومن ركلة حرة مباشرة سدّد كارلوس كرة صاروخية من على بعد 35 مترا، كل من شاهدها اعتقد للوهلة الأولى أنها ستذهب بعيدا عن المرمى قبل أن تغيّر مسارها بطريقة "لا تُصدق" إلى شباك الحارس الفرنسي فابيان بارتيز.

Roberto Carlos scored that outrageous free-kick vs France! pic.twitter.com/dPJwCUW98W

On This Day in 1997 🗓️

في مايو/أيار 2019، قدّم ميسي مباراة كبيرة ضد ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، توّجه بهدفين كان الثاني من ركلة حرة مباشرة.

وتقدّم ميسي لتسديد خطأ حصل عليه برشلونة، وبطريقة رائعة تجاوزت الكرة الحائط البشري واستقرت في الزاوية العليا للبرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول، ليضاعف ميسي تقدّم الفريق الكتالوني بالنتيجة 3-0، وقد اختار الاتحاد الأوروبي الهدف ليكون الأجمل في البطولة الأوروبية العريقة لذلك الموسم 2018-2019.

يُصنف البرازيلي جونينيو بأنه واحد من أفضل مُنفذي الركلات الحرة في تاريخ كرة القدم، فلقد اعتاد التسجيل من هذه الوضعيات كثيرا خلال مسيرته الكروية، خاصة في فترة وجوده مع ليون الفرنسي.

ففي مباراة ليون وبايرن ميونخ التي أقيمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2003 لحساب الجولة الرابعة من دوري المجموعات، أطلق جونينيو تسديدة مذهلة اصطدمت بالقائم، ثم تابعت طريقها نحو شباك الحارس أوليفر كان، واعتبره اللاعب بأنه "الأجمل في مسيرته من تسديدة بعيدة".

في فبراير/شباط 2014، فاجأ التركي تشالهان أوغلو لاعب هامبورغ الأسبق الجميع بتسديد كرة مباشرة صوب مرمى بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني، وذلك من بعد منتصف ملعب فريقه بقليل.

كان هذا القرار جنونيا لبُعد المسابقة، لكن تلك الركلة الحرة المباشرة التي سددها تشالهان أوغلو بقدمه اليمنى استقرت في شباك حارس دورتموند رومان فايدنفيلر.

Four years to the day since @hakanc10 scored THAT freekick 😱

If you haven't seen this before, you'd better brace yourself… pic.twitter.com/bhhQTa3zox

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) February 22, 2018