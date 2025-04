ميسي يقترب من تمديد عقده مع إنتر ميامي

تبذل إدارة نادي إنتر ميامي الأميركي جهودا حثيثة من أجل تمديد العقد الحالي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي بعد 8 أشهر من الآن، وتحديدا نهاية ديسمبر/كانون الأول 2025.

وأكدت شبكة "تي واي سي سبورت" الأرجنتينية أن المفاوضات -التي بدأت بين ميسي وملاك إنتر ميامي أواخر عام 2024- شهدت الفترة الأخيرة تقدما ملحوظا.

وأضافت أنه ورغم عدم توصل الطرفين إلى اتفاق رسمي فإن إنتر ميامي هو الخيار الأقرب لمستقبل "البرغوث".

ويخطط مُلّاك إنتر ميامي لإبقاء ميسي لمدة عام آخر أي حتى نهاية عام 2026 أي بعد أشهر قليلة من نهاية بطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة بالشراكة مع المكسيك وكندا.

وعلى الصعيد الشخصي، يشعر ميسي وعائلته بالراحة في ميامي خاصة مع انسجام ولديه تياغو وماتيو في الفئات السنية للنادي.

أما رياضيا فما زال ميسي قادرا على قيادة إنتر ميامي لتحقيق الألقاب، فقد سجل 8 أهداف وصنع 3 في 9 مباريات منذ بداية الموسم الجديد.

ويحتل إنتر ميامي ثاني جدول ترتيب المجموعة الشرقية من الدوري الأميركي برصيد 14 نقطة. علما بأنه لعب مباراة أقل من المتصدر كولمبوس كرو (15 نقطة) كما وصل الفريق إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال كونكاكاف.

وكان خورخي ماس أحد ملّاك إنتر ميامي قد قال في تصريحات سابقة "ميسي يريد الفوز معنا بكل شيء، هذا قرار نناقشه معه حاليا. أتوقع أننا سنعرف مستقبله خلال 60 إلى 90 يوما، لكننا نعرف طموحاته".

وأتم "أملي دائما أن ننجح في ذلك، كل ما نقوم به من أجل أن نرى ميسي يلعب في ملعبنا الجديد عام 2026. آمل أن يتحقق ذلك".

