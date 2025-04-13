ليفربول يقترب من لقب البريميرليغ ونيوكاسل يسحق يونايتد

خطا ليفربول خطوة إضافية نحو التتويج بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم بعد فوزه على وست هام 2-1 الأحد ضمن المرحلة الـ32 من المنافسة التي شهدت فوزا كاسحا لنيوكاسل على مانشستر يونايتد بنتيجة 4-1.

ورفع ليفربول رصيده الى 76 نقطة بفارق 13 نقطة عن منافسه المباشر أرسنال الذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه برنتفورد 1-1 السبت.

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وتتبقى ست مراحل حتى نهاية الموسم ويحتاج ليفربول إلى فوزين ليحرز اللقب العشرين ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد.

وحظي النجم المصري محمد صلاح بترحيب كبير من أنصار ليفربول لدى تلاوة اسمه قبل انطلاق المباراة وذلك بعد تأكيد ناديه تجديد عقده لسنتين إضافيتين الجمعة.

ومن هجمة بدأت من الحارس البرازيلي أليسون بيكر، وصلت الكرة إلى صلاح الذي لعبها نحو لويس دياز غير المراقب فتابعها في الشباك مفتتحا التسجيل (18).

لويس دياز يحرز هدف التقدم لليفربول مستغلاً تمريرة حاسمة من صلاح#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/ssjQmMsgDs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2025

وبعد محاولات عدة نجح الفريق اللندني في إدراك التعادل عندما مرر أرون وان بيساكا كرة عرضية حاول قائد ليفربول فان دايك إبعادها لكنها اصطدمت بقدم زميله الأسكتلندي أندرو روبرتسون فحولها الاخير بالخطأ داخل الشباك (86).

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بيد أن فان دايك عوض الخطأ المشترك بينه وبين روبرتسون بتسجيله هدف الفوز مستغلا ركلة ركنية لماك أليسنر تابعها برأسه داخل الشباك (89).

نيوكاسل يهين يونايتد

وحافظ نيوكاسل على آماله في التأهل إلى مسابقة دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل، بفوزه على ضيفه مانشستر يونايتد 4-1.

⚽️ تونالي يفتتح التسجيل في مرمى مانشستر يونايتد أيهما أجمل تمريرة إيزاك الحاسمة أم الهدف؟ 🤩#الدوري_الإنجليزي #نيوكاسل_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/AraIzPmpss — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2025

وسجل أهداف نيوكاسل كل من ساندرو تونالي (24) وهارفي بارنز (49 و64) وبرون جيمارايش (77)، فيما أحرز أليخاندرو جارناتشو هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 37.

وصعد نيوكاسل إلى المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام مانشستر سيتي، علما بأن له مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 28 نقطة في المركز الـ14.

تشلسي يتعادل

وأهدر تشلسي نقطتين ثمينتين في الصراع على أحد المراكز الخمسة الأولى المؤهلة إلى دوري الأبطال بتعادله على أرضه مع أيبسويتش تاون المتواضع 2-2.

وتقدم الضيوف بهدفين سجلهما البارغوياني خوليو انسيسو (19) وبن جونسون (31)، ورد تشلسي بهدفين لأكسل توانزيبي (46 خطأ في مرمى فريقه) وجايدون سانشو (80).

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وتراجع تشلسي إلى المركز الخامس برصيد 54 نقطة، متفوقا على أستون فيلا بفارق الأهداف، كما أنه قد يفقد مركزا أيضا في حال فوز نيوكاسل على مانشستر يونايتد في وقت لاحق اليوم.

فوز ولفرهامبتون

وتغلب ولفرهامبتون على ضيفه توتنهام 4-2. وسجل للفائز الجزائري ريان آيت نوري (2) ومدافع توتنهام جيد سبنس خطأ في مرماه (38) والدنماركي يورغن ستراند لارسن (64) والبرازيلي ماتيوس كونيا (86)، وللخاسر الفرنسي ماتيس تبل (59) والبرازيلي ريشارليسون (85).