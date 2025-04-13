رياضة|الدوري الإنجليزي|المملكة المتحدة

الجزائري آيت نوري يكتب التاريخ مع وولفرهامبتون

أيت نوري سجل الهدف بعد مرور 85 ثانية من بداية المباراة (رويترز)
13/4/2025

دون الجزائري ريان آيت نوري لاعب وولفرهامبتون اسمه في سجلات النادي اليوم الأحد بتسجيله أسرع هدف في تاريخه خلال مواجهة توتنهام.

آيت نوري شارك أساسيا في مباراة ولفرهامبتون ضد ضيفه توتنهام، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ونجح أيت نوري في هز الشباك بعد مرور دقيقة و25 ثانية (85 ثانية) من عمر المباراة على ملعب مولينيو.

ووفقا لشبكة أوبتا المتخصصة في الإحصاءات الرياضية يعد هدف أيت نوري الأسرع في تاريخ وولفرهامبتون.

ويعيش الدولي الجزائري أفضل مواسمه على الصعيد التهديفي في مسيرته رفقة ولفرهامبتون.

واستطاع نوري تسجيل 5 أهداف وصناعة مثلها خلال الموسم الحالي بواقع 10 إسهامات تهديفية.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي

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