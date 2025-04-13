الجزائري آيت نوري يكتب التاريخ مع وولفرهامبتون
دون الجزائري ريان آيت نوري لاعب وولفرهامبتون اسمه في سجلات النادي اليوم الأحد بتسجيله أسرع هدف في تاريخه خلال مواجهة توتنهام.
آيت نوري شارك أساسيا في مباراة ولفرهامبتون ضد ضيفه توتنهام، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ونجح أيت نوري في هز الشباك بعد مرور دقيقة و25 ثانية (85 ثانية) من عمر المباراة على ملعب مولينيو.
آيت نوري يٌهدي وولفرهامبتون هدف السبق مبكراً#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/E9dKuhE43T
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 13, 2025
ووفقا لشبكة أوبتا المتخصصة في الإحصاءات الرياضية يعد هدف أيت نوري الأسرع في تاريخ وولفرهامبتون.
ويعيش الدولي الجزائري أفضل مواسمه على الصعيد التهديفي في مسيرته رفقة ولفرهامبتون.
واستطاع نوري تسجيل 5 أهداف وصناعة مثلها خلال الموسم الحالي بواقع 10 إسهامات تهديفية.
85 – Timed at 85 seconds, Rayan Aït-Nouri's opener against Tottenham was Wolves's quickest ever goal in a Premier League match. Cold. pic.twitter.com/q1dzNBaZSI
— OptaJoe (@OptaJoe) April 13, 2025