أسباب رفض صلاح نصف مليار يورو وتجديد عقده مع ليفربول

تعيش جماهير ليفربول حالة من النشوة ليس بسبب قُرب فريقها من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم فقط، بل لأن النهاية السعيدة التي تمنتها فيما يتعلق بمستقبل المصري محمد صلاح قد تحققت بالفعل.

وبعد مفاوضات معقدة اتسمت بالكثير من الجدل طوال الأشهر الأخيرة، أعلن ليفربول يوم الجمعة أخيرا تجديد عقد صلاح لمدة عامين.

View this post on Instagram

ولم يتأثر مستوى صلاح هذا الموسم رغم حالة الشك التي أحاطت بمستقبله مع ليفربول، فأرقامه وأهدافه كانت دائما محل مديح وإعجاب كبيرين من الجماهير والصحافة الإنجليزية والعالمية.

وساهم صلاح في تسجيل 54 هدفا لليفربول هذا الموسم في جميع البطولات (سجل 32 وصنع 22)، كما يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 هدفا.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن 3 أسباب رئيسية دفعت صلاح (32 عاما) إلى تمديد عقده مع ليفربول، وتجاهل العروض التي وصلته خاصة ما وصفتها بـ"إغراءات الدوري السعودي".

وأوضحت أن محمد صلاح فضّل البقاء مع ليفربول، رغم أن العرض السعودي الأخير تجاوزت قيمته 500 مليون جنيه إسترليني (575 مليون يورو).

وتاليا الأسباب الثلاثة التي دفعت صلاح إلى التجديد بحسب الصحيفة:

لعب سلوت مدرب ليفربول دورا محوريا في بقاء صلاح، خاصة وأن الهولندي انسجم مع اللاعبين بطريقة مذهلة بعد رحيل الألماني يورغن كلوب.

وخلال موسمه الأول مع الريدز ظهر سلوت وكأنه يعيش في ليفربول منذ سنوات رغم الشكوك التي أحاطت بقدرته على تعويض كلوب في ظل التغييرات الإدارية التي رافقها تعيين ريتشارد هيوز مديرا رياضيا، الأمر الذي جعل مستقبل عقود اللاعبين الكبار مثل صلاح وفيرجل فان دايك وألكسندرأرنولد غير واضح.

لكن صلاح وزملاءه انبهروا للغاية بما قدمه سلوت الذي قرّب الفريق من لقب البريميرليغ، حتى إن وكيل أعماله رامي عباس وصف المدرب الهولندي بأنه "رائع في عمله".

وعلّقت الصحيفة على ما كل ما ذُكر بالقول "الإعجاب بسلوت كان عنصرا حاسما لإقناع صلاح بالبقاء خصوصا بعد الاحتقان الذي انتهت به فترة كلوب".

رغم تأكيده مرارا وتكرارا أن الألقاب الجماعية أهم من الفردية مثل كرة الذهبية، فإن مثل هذه الجوائز القيّمة لا يمكنه تحقيقها وهو خارج القارة الأوروبية، حيث لا يحظى اللاعبون بالاهتمام الإعلامي العالمي نفسه كما هو الحال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صحيح أن صلاح يرغب أكثر في تسجيل الأهداف والفوز بالمباريات، لكنه أيضا يحب أن يكون تحت الأضواء ولا يوجد مكان في العالم حاليا يضمن له ذلك مثل الدوري الإنجليزي، وعليه قد يكون الانتقال للدوري السعودي خيارا مستقبليا بالنسبة للنجم المصري.

من الواضح أن صلاح وضع نُصب عينيه كتابة أسطر جديدة من التاريخ مع ليفربول خاصة فيما يتعلق بالأرقام القياسية، فهناك أرقام لم يصل إليها بعد ويريد تحقيقها.

ومنذ وصوله إلى ليفربول قادما من روما الإيطالي عام 2017، سجل صلاح 243 هدفا وضعته في المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للريدز.

Mohamed Salah's legendary numbers at Liverpool 🔥

📊 394 Games

⚽ 243 Goals

🎯 111 Assists

One of the great in PL. What a player.

Mo Salah has SIGNED a new contract with Liverpool. 🇪🇬👑 pic.twitter.com/NG4HhatSTP

— Mohan's Football (@mohan_sharker) April 11, 2025