وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق بعد صراع مع السرطان

توفي لاعب الزمالك السابق إبراهيم الجمال، الشهير بـ"شيكا"، عن عمر يناهز 28 عاما بعد صراع مع مرض سرطان.

ونعى النادي المصري لاعبه السابق -في بيان عبر صفحته بفيسبوك- قائلا: "ينعى نادي الزمالك ومجلس إدارته، برئاسة الكابتن حسين لبيب، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله إبراهيم شيكا لاعب الفريق السابق".

وأضاف "يتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحل وكافة محبيه، سائلين المولى عزو جل أن يتغمده بواسع رحمته".

كما نعته وزارة الرياضة المصرية، وقالت عبر فيسبوك: "يتقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص التعازي في وفاة الكابتن إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك السابق، بعد صراع مع المرض".

وبدأ شيكا مسيرته في مركز الظهير الأيسر في الزمالك، ثم انتقل إلى المقاولون العرب وطلائع الجيش.

وقرر اللاعب الراحل التوقف عن ممارسة رياضة كرة القدم بعد وفاة والدته، ثم عاد مع أندية في الدرجتين الثانية والثالثة إلى أن أصيب بالسرطان، وانتهت مسيرته الكروية.