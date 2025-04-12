أرقام كارثية لفينيسيوس لاعب ريال مدريد منذ إعلان "تحديه" عالم كرة القدم

يبدو أن فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد لم يستفق بعد من صدمة عدم الفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2024 التي ذهبت لنظيره الإسباني رودريغو هيرنانديز "رودري" لاعب مانشستر سيتي، وأرقام اللاعب البرازيلي منذ ذلك اليوم خير دليل على ذلك.

فبعد الإعلان عن تتويج رودري بالجائزة نشر فينيسيوس تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" كتب فيها "سأفعلها 10 مرات إن لزم الأمر. أنتم غير مستعدّين"، وهي رسالة حملت تحديا لعالم كرة القدم.

Eu farei 10x se for preciso. Eles não estão preparados. — Vini Jr. (@vinijr) October 28, 2024

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لكن بعد تحديه العلني وجد فينيسيوس نفسه في مرمى نيران انتقادات الصحافة والجماهير بسبب تراجع أدائه وأرقامه مع ريال مدريد مما يعني أن رسالته السابقة "لم تصل بل سقطت في الفراغ" وفق صحيفة ماركا الإسبانية.

وقالت الصحيفة "منذ يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لم يعد أداء فينيسيوس كما كان عليه، ليس فقط بالأرقام بل حتى الرهبة التي كان يفرضها على المدافعين تلاشت، وظهوره أمام أرسنال كان دليلا على أنه أصبح ظلا لنفسه".

💥 La caída de Vinicius desde su desafío al mundo del fútbol tras no ganar el Balón de Oro https://t.co/rWrLb4OsYi — MARCA (@marca) April 12, 2025

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ضد أرسنال، لمس فينيسيوس الكرة 38 مرة فقدها 18 مرة لم يتمكن من تسديد أي كرة على المرمى ولم يقم بأي مراوغة ناجحة وهي ليلة "لخصت عامه 2025 الذي شهد تراجعا ملحوظا في أدائه إذ لم يسجل سوى 6 أهداف وصنع 4 أخرى، أي أنه أسهم فقط في 10 أهداف خلال 23 مباراة منذ بداية العام الحالي".

وقبل حفل الكرة الذهبية كان معدل فينيسيوس التهديفي من حيث التسجيل والصناعة 0.78 هدفا لكل مباراة، وبعده تراجع إلى 0.66، مما يبيّن بوضوح سبب سقوط فينيسيوس بعد تحديه لعالم الكرة، حسب الصحيفة.

وبعد خسارته للكرة الذهبية سجل فينيسيوس 12 هدفا فقط، وهي حصيلة لا تسمح له حتى بالتواجد بين الـ20 الأوائل في أوروبا وفق صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وتاليا قائمة بأسماء 20 لاعبا سجلوا أهدافا أكثر من فينيسيوس منذ يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول 2025: