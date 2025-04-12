موعد استئناف الدوري السوري لكرة القدم

قررت اللجنة الاستشارية للاتحاد السوري لكرة القدم استئناف دوري كرة القدم في 21 مايو/أيار المقبل.

وجاء قرار اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد السبت في دمشق بحضور رؤساء أندية الدرجة الاولى.

وتقرر في الاجتماع وبسبب ضيق الوقت اقتصار البطولة على إقامة مرحلة الذهاب فقط واختيار الفرق الأربعة الأولى لإقامة الأدوار النهائية "بلاي أوف"، لتحديد بطل موسم 2024-2025، على أن تقام جميع مباريات دور الذهاب في ملاعب محايدة، في حين تقام مباريات الـ"بلاي أوف" على طريقة التجمع في مدينة دمشق.

وأقيمت 5 مراحل من دور الذهاب قبل أن تتوقف البطولة لأسباب أمنية بعد سقوط النظام السوري السابق وتسليم الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم.

ويتصدر الكرامة الترتيب برصيد 13 نقطة يليه جاره الوثبة (8 نقاط) وحطين ثالثا (6 نقاط).