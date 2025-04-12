أنشيلوتي يرد على أنباء رحيله عن ريال مدريد ويقر بأفضلية أرسنال

تخلى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني لكرة القدم عن تحفظه ورد على تساؤلات حول أنباء رحيله عن الفريق المتعثر بالدوري الإسباني لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا، مشددا على أن الأمور ستحسم في نهاية الموسم.

وبات مستقبل أنشيلوتي مع ريال محل شك بعد الخسارة 3-0 أمام أرسنال في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، إذ تعرض المدرب الإيطالي لانتقادات على خلفية الأداء المتواضع لفريقه.

وينتهي عقده الحالي مع ريال بنهاية الموسم المقبل.

وقال أنشيلوتي للصحفيين اليوم السبت: "لا ينبغي لي الحديث بشأن مستقبلي لأن عقدي واضح جدا. مهما كان، سيكون الحديث بنهاية الموسم. دائما ما دعمني النادي، خاصة في اللحظات الصعبة".

ويعتقد أنشيلوتي أن فريقه قادر على العودة في النتيجة أمام أرسنال في لقاء الإياب المقرر الأربعاء القادم.

وقال إن الوضع "دائما ما يكون متشابها بعد كل خسارة. عندما تخسر، يكون وقتا عصيبا. يجب عليك التفكير بشأن العودة. التركيز. لكن لحسن الحظ، هكذا يكون الوضع… بعد الخسارة، تأتي فرصة".

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وأضاف: "سنحاول مرارا. الحقيقة أن ريال مدريد هو الوحيد الذي فعل ذلك كثيرا. سنحاول حتى اللحظة الأخيرة. حتى الهجمة الأخيرة. بداية من الغد".

وأقر بأن أرسنال كان الفريق الأفضل في ملعب الإمارات.

وقال: "أمام أرسنال، كان أداؤنا أقل على كل الأصعدة، المسافة الكلية (التي ركضها اللاعبون) وأرقام الانطلاقات السريعة… كل شيء. بذل المنافس جهدا أكبر".

ويسعى ريال، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري بفارق 4 نقاط عن الصدارة قبل 8 جولات، للفوز على ألافيس غدا الأحد.

وقال أنشيلوتي: "يفكر الجميع في يوم الأربعاء، لكن كل الأمور تعتمد على أداء الغد. لأن حظوظنا لا تزال قائمة في الدوري. نحتاج للعب بصورة جيدة والفوز. إنه أمر أساسي لرفع المعنويات".