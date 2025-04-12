بالفيديو.. دي بروين ومرموش يقودان مانشستر سيتي لريمونتادا ضد بالاس

ساعد كيفن دي بروين وعمر مرموش فريقهما مانشستر سيتي على العودة بطريقة رائعة، من التأخر صفر-2، إلى فوز ساحق 5-2 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وتقدم كريستال بالاس بهدفين في أول 21 دقيقة عن طريق إبريتشي إيزي وكريس ريتشاردز بهدفين متتاليين.

لكن القائد دي بروين أحرز هدفا من ركلة حرة من مسافة بعيدة في الدقيقة 33، وأرسل تمريرة عرضية أدت إلى هدف مرموش بعدها بـ3 دقائق.

وصنع دي بروين هدف التقدم لمانشستر سيتي الذي سجله ماتيو كوفاتشيتش بعد 80 ثانية من بداية الشوط الثاني، ثم ضاعف جيمس مكاتي تقدم صاحب الأرض بعد تمريرة طويلة من حارس المرمى إيدرسون.

وأضاف نيكو أورايلي الهدف الخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 79، ليتقدم حامل اللقب مؤقتا إلى المركز الرابع في جدول الترتيب متقدما بنقطتين على تشلسي صاحب المركز الخامس الذي لعب مباراة أقل.