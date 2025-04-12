ميامي هيت يصنع التاريخ في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين

حقق "بام أديبايو" و"كيليل وير" اثنين من الأرقام المزدوجة، وسجل 8 من زملائهما في ميامي هيت أكثر من 10 نقاط، ليصنع الفريق الزائر التاريخ بفوزه الساحق على نيو أورليانز بليكانز بنتيجة 153-104 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أمس.

وأحرز ميامي أكبر عدد من النقاط في تاريخه بالبطولة متجاوزا فوزه على دنفر ناغتس 149-141 بعد وقت إضافي ثان في 19 مارس/آذار 2018.

كما حقق ثاني أكبر فارق للفوز في مسيرته وهو 49 نقطة في حين كان قد انتصر بفارق 60 نقطة عن بورتلاند تريل بليزرز في 29 مارس/آذار 2024.

وتكبد بليكانز أكبر خسارة في الموسم التمهيدي في تاريخه.

وأنهى أديبايو المباراة برصيد 23 نقطة والاستحواذ على 12 كرة مرتدة في حين سجل وير 10 نقاط واستحوذ على 11 كرة مرتدة لصالح ميامي.

وضمن هيت إنهاء الموسم التمهيدي في المركز العاشر في القسم الشرقي وخوض مباراة فاصلة يوم الأربعاء خارج ملعبه ضد شيكاغو بولز صاحب المركز التاسع.

الفرق المتأهلة للأدوار الإقصائية أو "بلاي أوف" مع اقتراب نهاية الموسم المنتظم في "إن بي إيه" هي:

المنطقة الشرقية:

الفرق المتأهلة إلى بلاي أوف (المراكز من 1 إلى 6): كليفلاند كافالييرز، بوسطن سلتيكس، نيويورك نيكس، إنديانا بايسرز، ميلووكي باكس، ديترويت بيستونز.

الفرق التي تأهلت لخوض ملحق "بلاي إن" أو المباريات الفاصلة (المراكز من 7 إلى 10): أورلاندو ماجيك، أتلانتا هوكس، شيكاغو بولز، ميامي هيت.

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المنطقة الغربية:

الفرق المتأهلة إلى بلاي أوف (المراكز من 1 إلى 6): أوكلاهوما سيتي ثاندر، هيوستن روكتس، لوس أنجلوس ليكرز.

الفرق التي ضمنت بطاقة مباشرة إلى بلاي أوف أو ملحق بلاي إن (المراكز من 7 إلى 10): دنفر ناغتس، لوس أنجلوس كليبرز، غولدن ستايت ووريرز، مينيسوتا تمبروولفز، ممفيس غريزليز.

الفرق التي تأهلت لخوض ملحق بلاي إن (المراكز من 7 إلى 10): ساكرامنتو كينغز، دالاس مافريكس.

ويقام ملحق التأهل "بلاي إن" بين 15 و18 أبريل/نيسان قبل بداية بلاي أوف في 19 من الشهر نفسه، ثم انطلاق نهائي المنطقة ابتداء من 20 مايو/أيار المقبل وصولا إلى نهائي الدوري انطلاقا من 8 يونيو/حزيران المقبل.