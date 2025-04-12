موعد مباراة برشلونة ضد ليغانيس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة برشلونة ضد ليغانيس في الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم موسم 2024-2025 وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام المباراة اليوم السبت 12 أبريل/نيسان 2024 على ملعب "بوتاركي البلدي" معقل ليغانيس، ويديرها الحكم فرانسيسكو هيرنانديز.

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وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة العاشرة مساء 22:00 حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة بتوقيت القاهرة.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة ليغانيس ضد برشلونة:

beIN Sports HD 1 (تعليق خليل البلوشي)

beIN Sports HD 1 English

beIN Sports 2 FR

كما يمكنكم متابعة المباراة من خلال التغطية المباشرة عبر موقع الجزيرة نت.

ويدخل الفريق الكتالوني المباراة من أجل الثأر من الخسارة الصادمة 1-صفر على ملعبه في ديسمبر/كانون الأول الماضي من ليغانيس الذي فاز أيضا على أتلتيكو مدريد في يناير/كانون الثاني، وكان قريبا من مفاجأة ريال مدريد قبل الخسارة 3-2 في مارس/آذار الماضي.

التقى الفريقان في 10 مباريات سابقة انتهت 8 منها بفوز برشلونة و2 بفوز ليغانيس.

ويسعى برشلونة لتعزيز صدارته للدوري الإسباني برصيد 67 نقطة بتوسيع الفارق مع ريال مدريد صاحب المركز الثاني (63 نقطة).

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في حين يسعى ليغانيس للخروج من منطقة الخطر حيث يحتل المركز الـ18 ضمن الثلاثي المهدد بالهبوط برصيد 28 نقطة.

فليك يحذر من خطر ليغانيس

حذرهانز فليك مدرب برشلونة يوم الجمعة فريقه من مواجهة مضيفه ليغانيس وتوقع خوض اختبار قوي في ظل سعي صاحب الأرض للنجاة من الهبوط.

وقال فليك للصحفيين اليوم الجمعة "إنه (ليغانيس) فريق يدافع بطريقة جيدة للغاية ويعرف كيف يهاجم من العمق. علينا التحلي بالحذر في هذه المباراة لأننا في المركز الأول وعلينا إثبات جدارتنا بذلك. إنه فريق ينافس أيضا للنجاة من الهبوط. وستكون مباراة صعبة".

وأضاف "حين نتحدث إلى الطاقم فإننا نعتبر كل مباراة مقبلة هي الأهم لأنه يتبقى 8 مباريات فقط وكلها ذات أهمية بالغة.. علينا التركيز، من المهم أن نظهر قوتنا طوال 90 دقيقة".

وتابع "نحن في عملية بدأناها مطلع الموسم. نتدرب بقوة وتركيز. إذا أردنا أن نكون أبطالا علينا إظهار ذلك. ولا ينبغي أن نظهر ذلك في المباريات الكبيرة فقط لكن في مثل هذه المباريات أيضا".