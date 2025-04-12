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موعد مباراة دورتموند ضد برشلونة بربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

برشلونة فاز بملعبه على دورتموند 4-صفر في مباراة الذهاب (غيتي)
12/4/2025

نستعرض موعد مباراة بوروسيا دورتموند الألماني ضد برشلونة الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025 والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر للمباراة.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 15 من أبريل/نيسان الجاري على ملعب "سيغنال أيدونا بارك" معقل دورتموند.

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وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت (19:00) بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي:

  • beIN Sports HD 2
  • SuperSport Maximo 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الذهاب بفوز برشلونة بملعبه على دورتموند 4-صفر.

ولم يفز دورتموند في أي مواجهة سابقة على برشلونة الذي انتصر عليه في 5 مباريات وتعادلا في مباراتين.

المصدر : الجزيرة

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