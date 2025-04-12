موعد مباراة دورتموند ضد برشلونة بربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة بوروسيا دورتموند الألماني ضد برشلونة الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025 والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر للمباراة.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 15 من أبريل/نيسان الجاري على ملعب "سيغنال أيدونا بارك" معقل دورتموند.

وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت (19:00) بتوقيت غرينتش.

القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي:

beIN Sports HD 2

SuperSport Maximo 1

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

انتهت مباراة الذهاب بفوز برشلونة بملعبه على دورتموند 4-صفر.

ولم يفز دورتموند في أي مواجهة سابقة على برشلونة الذي انتصر عليه في 5 مباريات وتعادلا في مباراتين.