موعد مباراة دورتموند ضد برشلونة بربع نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
12/4/2025
نستعرض موعد مباراة بوروسيا دورتموند الألماني ضد برشلونة الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2024-2025 والقنوات الناقلة للبث الحي والمباشر للمباراة.
وتقام المباراة يوم الثلاثاء الموافق 15 من أبريل/نيسان الجاري على ملعب "سيغنال أيدونا بارك" معقل دورتموند.
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وتنطلق صافرة بداية المباراة الساعة العاشرة مساء (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، التاسعة مساء (21:00) بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت (19:00) بتوقيت غرينتش.
القنوات الناقلة للبث الحي والمباشر لمباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هي:
- beIN Sports HD 2
- SuperSport Maximo 1
ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.
انتهت مباراة الذهاب بفوز برشلونة بملعبه على دورتموند 4-صفر.
ولم يفز دورتموند في أي مواجهة سابقة على برشلونة الذي انتصر عليه في 5 مباريات وتعادلا في مباراتين.
المصدر : الجزيرة